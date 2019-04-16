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‘Gelişim Futsal’da şampiyon Perşembe günü belli oluyor

11 Nisan Perşembe günü başlayan Gelişim Ligi Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Lige 4 maçla devam edildi. Şampiyon Perşembe günü belli olacak.

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Gruptan çıkan dört takım belirlendi. Dün de Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yarı final maçları oynandı ve finale çıkan 2 takım belli oldu. Kazım Karabekir Ortaokulu ile Özel Kocaeli Bilnet ve Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu ile Türk Pirelli Ortaokulu karşı karşıya geldi. Ahmet AKAY

GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR:

1.KAZIM KARABEKİR OO

2.ÖZEL KOCAELİ BİLNET OO

3.HACI BEKTAŞ VELİ OO

4.TÜRK PİRELLİ OO

ÖZEL CEBİR ORTAOKULU: 3 FARABİ ORTAOKULU: 8

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Öner Sarıkaya ***, Ahmet Kahraman Akman ***

ÖZEL CEBİR ORTAOKULU: Ömer Ertuğrul **, İsmail Öztekin ***, Mustafa Alan **, Eren Şahin ***, Kaan Ersan **, Abdülbaki Öztekin ***, Enes Çeçen **, Furkan Şahin **, İlbey Hacıeyüpoğlu **, Batın Borlak **

FARABİ ORTAOKULU: Enes Eski ***, Eren Narin ****, Kaan Narin ***, İsmail Karabiber ***, Yusuf İslam Şahin ***, Berat Yiğit Narin ***, Eren Yönden ***, Arda Narin ***, Yusufcan Aydın ***, Özgürcan Zerer ***

GOLLER: Eren Şahin (2), Abdülbaki Öztekin (1)(Özel Cebir OO), Eren Narin (6), Enes Eski (2)(Farabi OO)

TÜRK PİRELLİ ORTAOKULU: 3 KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: 4

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Ahmet Kahraman Akman ***, Öner Sarıkaya ***

TÜRK PİRELLİ ORTAOKULU: Erdem Ziyanoğlu ***, Celal Kaan Yılmaz ***, Yusuf Maral **, Mehmetcan Fazlıoğlu **, Arda Bayraklı ***, Yusuf Samet Sadıkoğlu **, Huzeyfe Bayram ***, Metehan Sarı **, Ebubekir Ulaş **, Hüseyin Yılmaz **, Hüseyin Berkay Aksoy

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: Murathan Aydın ***, Yolaman Balliyye ***, Hamza Demir ***, Tuna Ramazanoğlu ***, Ensar Kurtuldu ***, Mustafa Aydın ***, Fatih Talha Doğan **, Yusuf Kaan Elmaser ***, Arda Yüksel **, Alihan Akçay **, Emre Ağa ***, Ali Kızılkaya **

GOLLER: Huzeyfe Bayram (2), Arda Bayraklı (1)(Türk Pirelli OO), Yolaman Balliyye (2), Ensar Kurtuldu (2)(Kazım Karabekir OO)

MİMAR SİNAN İ.H. ORTAOKULU: 2 HIZIR REİS ORTAOKULU: 4

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Şükrü Şahin ***, Derya Şanlıtürk ***

MİMAR SİNAN ORTAOKULU: Yasin Aydın ***, Burak Ökten **, Süleyman Berat Atalar ***, Arda Karaaslan ***, Emirhan Akgül **,Bilal Enes Aladağ **, Barışcan Özdil **, Kerem Bıyıklı ***, Recep Ali Küçük **

HIZIR REİSL ORTAOKULU: Berat Enes ***, Ömer Musa ***, Cihat Oğuzhan Tuna ***, Cengiz Özkanlı ***, Kıvanç Gündüz ***, Tuğra Ferit ***, Alperen Hacı ***, Eren Yeniay **, Efecan Kurun ***, Zeki Canik ***, Taha Yılmaz ***

GOLLER: Süleyman Berat Atalar (1), Kerem Bıyıklı (1)(Mimar Sinan İH OO), Ömer Musa (1), Cengiz Özkanlı (1), Zeki Canik (1), Kıvanç Gündüz (1)

HACI BEKTAŞ VELİ OO: 4 ÖZEL KOCAELİ BİLNET OO: 1

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Öner Sarıkaya ***

HACI BEKTAŞ VELİ OO: Miraç Savaş ***, Rafet Erbatu ***, Burak Güner ***, Alper Gökçe ***, Ersan Okumuş ***, Hamza Koruç ***, Onur Türkyılmaz ***, Melih Biray ***, Ceyhun Kızıl ***, Tunahan Ateş ***

ÖZEL KOCAELİ BİLNET OO: Kemal Reis Yalçınöz ***, Yiğit Sapan **, Yiğit Umut **, Başar Erenkaya **, Erkut Yıldız ***,  Alperen Yılmaz **, Onur Ünsal **, Berkay Şen **, Arda Akturan **, Mustafa Efe Okan **

GOLLER: Burak Güner (3), Ersan Okumuş (1)(Hacı Bektaş Veli OO), Erkut Yıldız (1)(Özel Kocaeli Bilnet OO)

Bugün 10:46 TSİ - Spor

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