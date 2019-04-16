İpek, eskrimde ışıl ışıl parlıyor

10 yaşında annesinin desteğiyle spora başladığını belirten Emine İpek Aydın “5 yıldır eskrim yapıyorum. İlk yılım aslında okulun haricinde hobi olarak başladı. İlerleyen dönemlerde Ömer Kılıç hocam benimle özel olarak ilgilenmeye başladı, ben de eskrime daha fazla vakit ayırdım ve başardım” dedi.

“ÇALIŞTIKÇA BAŞARI GELDİ”…

İkinci yılın sonunda Türkiye Şampiyonası’na katıldığını kaydeden Aydın “Burada derece yaptım. Eskrim hayatım aslında burada başladı diyebilirim. Bu başarımla birlikte, Avrupa ve Dünya düzeylerinde turnuvalara katılmaya başladım. Turnuvalarda elde ettiğim başarılı sıralamalar, bana milli takım kapılarını açtı. Milli takımla gittiğim Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir sıralama yaptım ve Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandım. Elde ettiğim sıralamalarla da 2 yıldır aktif olarak milli takımdayım” dedi.

TÜRKİYE’DEN KATILAN TEK KATILAN TEK SPORCU

Türkiye’den Yıldızlar Epe dalında katılan tek bayan sporcu olarak Dünya kupasına gideceğini hatırlatan İpek Aydın “Hedefimiz ilk 8’e girmek. Yıldızlar dalında bir senem daha var. Antrenörümle planlarımızı, önümüzdeki sene Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’ndan madalya kazanmak olarak belirledik” şeklinde konuştu.

“2028 OLİMPİYATLARI’NA KATILMAK İSTİYORUM”…

Her sporcunun hayalinin olimpiyatlara katılıp, burada başarı kazanmak, olimpiyat madalyasını ülkesine götürmek olduğunu ifade eden Aydın “Benim en büyük hayalim bu. Bunun için 9 yıl gibi uzun bir süreç var önümde. İnşallah çok çalışıp bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Sporda aile desteği çok önemli. Başta Annem ve babam olmak üzere, kulübümüze, bizlere bu imkânları sağladıkları için çok teşekkür ederim” dedi.

“EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HIRSI”

Emine İpek Aydın’ın gelişimi hakkında konuşan Kağıtspor’un Eskrim Hocası Ömer Kılıç ise “İpek 5 sene önce eskrime ilk başladığında, içine kapanık, fakat hırslı ve idealist bir çocuktu. İpek’e başarıyı getiren önemli detaylardan biri de hırsı. Çok çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda ilk 8’e girmeyi hedefliyoruz, ama İpek isterse, madalya da kazanabilir” dedi.

“KAĞITSPOR BU ALANDA ÖRNEK KULÜPLERDEN…”

Kağıtspor’un eskrimde çok önemli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Ömer Kılıç “Alt yapısına eskrimde bu kadar önem veren kulüp Türkiye’de yok denecek kadar az. İpek’in bu gelişiminde Kulübümüz Kağıtspor’un katkısı çok. Bize her açıdan destek veriyorlar. Biz de bunun meyvelerini topluyoruz. Çok önemli yerlere gelmeyi başladık, inşallah daha da iyi olacak. İpek bunun en başarılı örneklerinden” dedi.