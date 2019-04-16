Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:53 TSİ- Spor G: Bugün 10:55 TSİ

İpek, eskrimde ışıl ışıl parlıyor

Kentimiz, geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmeyi sürdürüyor. Eskrim branşı Epe kategorisinin genç yıldızı Emine İpek Aydın’ın hedefi: 2028 Olimpiyatları…

mask
Büyütmek için resme tıklayın

10 yaşında annesinin desteğiyle spora başladığını belirten Emine İpek Aydın  “5 yıldır eskrim yapıyorum. İlk yılım aslında okulun haricinde hobi olarak başladı. İlerleyen dönemlerde Ömer Kılıç hocam benimle özel olarak ilgilenmeye başladı, ben de eskrime daha fazla vakit ayırdım ve başardım” dedi.

“ÇALIŞTIKÇA BAŞARI GELDİ”…

İkinci yılın sonunda Türkiye Şampiyonası’na katıldığını kaydeden Aydın “Burada derece yaptım. Eskrim hayatım aslında burada başladı diyebilirim. Bu başarımla birlikte, Avrupa ve Dünya düzeylerinde turnuvalara katılmaya başladım. Turnuvalarda elde ettiğim başarılı sıralamalar, bana milli takım kapılarını açtı. Milli takımla gittiğim Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir sıralama yaptım ve Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandım. Elde ettiğim sıralamalarla da 2 yıldır aktif olarak milli takımdayım” dedi.

TÜRKİYE’DEN KATILAN TEK KATILAN TEK SPORCU

Türkiye’den Yıldızlar Epe dalında katılan tek bayan sporcu olarak Dünya kupasına gideceğini hatırlatan İpek Aydın “Hedefimiz ilk 8’e girmek. Yıldızlar dalında bir senem daha var. Antrenörümle planlarımızı, önümüzdeki sene Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’ndan madalya kazanmak olarak belirledik” şeklinde konuştu.

“2028 OLİMPİYATLARI’NA KATILMAK İSTİYORUM”…

Her sporcunun hayalinin olimpiyatlara katılıp, burada başarı kazanmak, olimpiyat madalyasını ülkesine götürmek olduğunu ifade eden Aydın “Benim en büyük hayalim bu. Bunun için 9 yıl gibi uzun bir süreç var önümde. İnşallah çok çalışıp bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Sporda aile desteği çok önemli. Başta Annem ve babam olmak üzere, kulübümüze, bizlere bu imkânları sağladıkları için çok teşekkür ederim” dedi.

“EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HIRSI”

Emine İpek Aydın’ın gelişimi hakkında konuşan Kağıtspor’un Eskrim Hocası Ömer Kılıç ise “İpek 5 sene önce eskrime ilk başladığında, içine kapanık, fakat hırslı ve idealist bir çocuktu. İpek’e başarıyı getiren önemli detaylardan biri de hırsı. Çok çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda ilk 8’e girmeyi hedefliyoruz, ama İpek isterse, madalya da kazanabilir” dedi.

“KAĞITSPOR BU ALANDA ÖRNEK KULÜPLERDEN…”

Kağıtspor’un eskrimde çok önemli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Ömer Kılıç “Alt yapısına eskrimde bu kadar önem veren kulüp Türkiye’de yok denecek kadar az. İpek’in bu gelişiminde Kulübümüz Kağıtspor’un katkısı çok. Bize her açıdan destek veriyorlar. Biz de bunun meyvelerini topluyoruz. Çok önemli yerlere gelmeyi başladık, inşallah daha da iyi olacak. İpek bunun en başarılı örneklerinden” dedi.

Bugün 10:53 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Bir çuval inciri berbat etti!.. mask
Bir çuval inciri berbat etti!..
Biz bu bataktan çıkarız!.. mask
Biz bu bataktan çıkarız!..
Ali Beykoz: Gel dediler, geldim!.. mask
Ali Beykoz: Gel dediler, geldim!..
U11 Lig maçları bol gollü geçiyor mask
U11 Lig maçları bol gollü geçiyor
Mustafa Çulcu hakemlerle bir araya geldi mask
Mustafa Çulcu hakemlerle bir araya geldi
Yalnız değildik!.. mask
Yalnız değildik!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi

GALERİ

Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL