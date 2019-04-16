Olimpiyat Yıldızları dört bir yerde!..

Türkiye’nin en başarılı cimnastik kulüplerinden ve Kocaeli jimnastik sporunun yeniden kurulmasında ön ayak olan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü, alanında uzman antrenörler gözetiminde dur-durak bilmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Kulübün genel cimnastik grupları, alt yapı gurupları, artistik cimnastik bayan takımları, artistik cimnastik erkek takımları, aerobik cimnastik takımları ve bale okulları adeta tarih yazıyor.

AVRUPA MODELİNİ GETİRDİLER

İlimize, cimnastik branşında Avrupa modelini kazandıran Kocaeli Olimpiyat Yıldızları, bir yandan da talep gördüğü bölgelerde, bu sporu yaymak adına yeni projeleri hayata geçiriyor. Kulüp, İzmit Yahyakaptan, Derince Yenikent, Gebze Merkez ve Sakarya Serdivan bölgelerinde çalışmalarına devam ederek, sporların temeli olan cimnastik branşını yaymaya ve yetenekli sporcular yetiştirirken velileri bilinçlendirmeye devam ediyor.