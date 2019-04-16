Roland Hofer: Kartepe’de şampiyon belli olur

55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Turkey) dün başladı. Final etabı (Kraliçe etabı) Kartepe’de koşulacak. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yarış komiseri Roland Hofer, “Kartepe’deki tırmanma etabı genel ferdi klasman birincisini tayin edecek” derken, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Göreve geldiğimiz gün ayak basmadığımız yer bırakmayacağız demiştik. Yeni parkur sözümüzü tuttuğumuzun belgesidir” dedi. Tanıtım toplantısında, 50 yıl önce eski adıyla Marmara Tur’unu koşan sporcular da podyuma çıktı. 55’inci cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun basın ve takımların tanıtım toplantısı sonrasında, dün start verildi. Sultanahmet’teki Ayasofya Müzesi’nin önünden verilen startta, 17 takım sporcuları ilk etap olan İstanbul-Tekirdağ arasında pedal bastı. Dünya Bisiklet Birliği (ucı) yarış komiseri Roland Hofer Türkçe konuşarak başladığı konuşmasının bu bölümünü bitirirken, “Çok zor diliniz var. Ama artık İngilizce devam edeceğim” dedi.

“KARTEPE TIRMANIŞ ETABI BİRİNCİYİ TAYİN EDER”…

Hofer “Geçen sene büyük aşama kaydetmiştiniz. Yaklaşık 25 yıl önce gelmiştim Türkiye’ye. O zamanki organizasyonla, bugünkü organizasyon arasında büyük fark var. 17 takımla yarış başlayacak. Marmara Denizi’nin etrafını dolaşacağız. Türk milli takımını da burada görmek çok güzel. Bu yıl Edremit’ten, Balıkesir’e bir transferimiz olacak ve tek transferle yarışı bitireceğiz. Kartepe tırmanış etabının da çok zor geçeceğini umuyorum. Kraliçe etapta, genel klasman birincisinin de belli olacağını umuyorum” dedi.