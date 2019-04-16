Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:06 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:11 TSİ

Satılık halk otobüsü!

450.000,00 TL değer biçilen 41 J 0266 plakalı hatlı otobüs Kocaeli 8. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkarılacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

450.000,00 TL değer biçilen 41 J 0266 plakalı hatlı otobüs Kocaeli 8. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkarılacak.

Birinci Satış Günü: 21.05.2019 15:15

İkinci Satış Günü: 11.06.2019 15:15

Satış Yeri: 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) Merkez / Kocaeli

KOOPERATİF ÜYESİ

Kocaeli 5 Nolu Minibüsçüler Kooperatif yetkilileri ile yapılan görüşmede 41 J 0266 plakalı aracın kooperatif üyesi olduğu bilgisi alınmıştır. Kocaeli Büyükşehir UKM merkezinden de bilgi teyit edilmiştir. İhaleye katılıma engel teşkil etmemekle birlikte UKOME Şube Başkanlığı'nın 27012067 sayılı yazısı uyarınca "Belirtilen plakalı araç Belediyemizden Hattı Kiralama yoluyla işletilmektedir. Şahıs tarafından Belediyemize aylık kira bedeli ödenmektedir. Kişi veya Şirketlerin Kocaeli ilinde ikamet etmeleri, Kocaeli ilindeki Şoförler ve Ticaret odalarına kayıtlarının olması veya satıştan sonra bu odalara kayıtlarının olması gerekmektedir. 5378 Sayılı Kanun kapsamında mevcut araç ile taşımacılık yapamayacaklarından 0-7 yaş aralığında engelli binişine uygun alçak tabanlı bir otobüs göstermeleri gerekmektedir." bilgisi verilmiştir.

NOT: Araç Tayfur Otopark (Sanayi Mah. D-130 Karayolu 4.km No:1 İzmit) adresinde muhafaza altında olup satış mahallinde hazır edilmeyecektir satış saati ve tarihinden önce bulunduğu mahalde incelenebilir.

Haberin devamı için tıklayınız.

Bugün 11:06 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Çifte zam geliyor... En düşüğü 2498 TL olacak! mask
Çifte zam geliyor... En düşüğü 2498 TL olacak!
İl Müdürlüğü açıkladı! Piyasadan toplatılıyor mask
İl Müdürlüğü açıkladı! Piyasadan toplatılıyor
Aygün'den ilk talimat! Çenesuyu'nda zamlar geri çekildi mask
Aygün'den ilk talimat! Çenesuyu'nda zamlar geri çekildi
TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasını duyan bankaya koştu! mask
TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasını duyan bankaya koştu!
Çenesuyu A.Ş.'de Genel Müdür değişiyor mask
Çenesuyu A.Ş.'de Genel Müdür değişiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi

GALERİ

Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL