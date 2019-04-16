Satılık halk otobüsü!

450.000,00 TL değer biçilen 41 J 0266 plakalı hatlı otobüs Kocaeli 8. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkarılacak.

Birinci Satış Günü: 21.05.2019 15:15

İkinci Satış Günü: 11.06.2019 15:15

Satış Yeri: 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) Merkez / Kocaeli

KOOPERATİF ÜYESİ

Kocaeli 5 Nolu Minibüsçüler Kooperatif yetkilileri ile yapılan görüşmede 41 J 0266 plakalı aracın kooperatif üyesi olduğu bilgisi alınmıştır. Kocaeli Büyükşehir UKM merkezinden de bilgi teyit edilmiştir. İhaleye katılıma engel teşkil etmemekle birlikte UKOME Şube Başkanlığı'nın 27012067 sayılı yazısı uyarınca "Belirtilen plakalı araç Belediyemizden Hattı Kiralama yoluyla işletilmektedir. Şahıs tarafından Belediyemize aylık kira bedeli ödenmektedir. Kişi veya Şirketlerin Kocaeli ilinde ikamet etmeleri, Kocaeli ilindeki Şoförler ve Ticaret odalarına kayıtlarının olması veya satıştan sonra bu odalara kayıtlarının olması gerekmektedir. 5378 Sayılı Kanun kapsamında mevcut araç ile taşımacılık yapamayacaklarından 0-7 yaş aralığında engelli binişine uygun alçak tabanlı bir otobüs göstermeleri gerekmektedir." bilgisi verilmiştir.

NOT: Araç Tayfur Otopark (Sanayi Mah. D-130 Karayolu 4.km No:1 İzmit) adresinde muhafaza altında olup satış mahallinde hazır edilmeyecektir satış saati ve tarihinden önce bulunduğu mahalde incelenebilir.

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