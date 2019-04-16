U-14 P.Off Ligi D Grubu’nda önceki akşam maçını kazanan Güneşspor, maç fazlasıyla zirveye çıkarken, Gölcük İdman Yurdu takımını 5-1 mağlup etti. Gebzespor da son maçını Mutlukent ile oynayacak. Güneş 20, Gebze 17 puan toplamış durumda bulunuyor. Her iki takımın maçları ise 1-1 beraberliklerle sonuçlandı.
Bugün 11:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:16 TSİ
Güneş zirveyi ele geçirdi: 5-1
U-14 P.Off Ligi D Grubu’nda önceki akşam maçını kazanan Güneşspor, maç fazlasıyla zirveye çıkarken, Gölcük İdman Yurdu takımını 5-1 mağlup etti.
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Bugün 11:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz