Güneş zirveyi ele geçirdi: 5-1

U-14 P.Off Ligi D Grubu’nda önceki akşam maçını kazanan Güneşspor, maç fazlasıyla zirveye çıkarken, Gölcük İdman Yurdu takımını 5-1 mağlup etti. Gebzespor da son maçını Mutlukent ile oynayacak. Güneş 20, Gebze 17 puan toplamış durumda bulunuyor. Her iki takımın maçları ise 1-1 beraberliklerle sonuçlandı.