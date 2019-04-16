İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını aldıktan sonra Nevzat Doğan’dan görevi devraldı. Belsa’da yapılan programla Hürriyet, görevine resmen başladı. Hürriyet daha sonra İzmit ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda CHP’nin yeni dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili belirlendi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de desteğiyle tüm meclis üyeleri yeniden bu görevin Engin Taşdemir tarafından üstlenilmesi noktasında ortak karar aldı.
Bugün 11:25 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:33 TSİ
Büyükşehir'de CHP’nin başkanvekili Taşdemir oldu
Cengiz Sarıbay başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, grup başkanvekilini belirledi. CHP’de Grup Başkanvekili yeniden Engin Taşdemir oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz