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Kick Boksçu Çetin Korkmaz Avrupa Kupası 3’ncüsü oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks müsabakası Antalya’da yapıldı. İlimizi 74 kiloda temsil eden Çetin Korkmaz temsil etti ve Uluslar Arası Avrupa Kupası 3’ncüsü olarak bronz madalya aldı.

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4. Açık Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası’na 29 ülkeden 2 bin 400 sporcu katıldı. 8 Tatami (maç minderi) ve 4 ringde yapılan müsabakalar, oldukça çekişmeli geçti. Körfez Uzakdoğu Sporları Kulübü Başkanı, Taekwondo ve Kick Boks Teknik Direktörü Aşkın Kahveci bir açıklama yaparak “Kick Boks’ta çok başarılı ülkeler var. Bunların başında Ruslar, İngilizler, Macarlar, İtalyanlar gibi favori ülkeler arasında Türk Milli takımımız da yer alıyor.Çetin Korkmaz’ın, ilk uluslar arası müsabakası. Tecrübe kazandı. Kendisini, bu başarısından dolayı kutluyoruz. Kulübümüzü ve İlimizi en iyi şekilde temsil ettiği için, gelecek sene inanıyoruz ki kürsünün en üst basamağına çıkacak” dedi.

KAYICI DA TEBRİK ETTİ

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da bir açıklama yaparak “Kick Boks ailesine bir müjdem var. 2019 yılı Kick Boks Dünya Şampiyonası Türkiye’de yapılacak. Kasım ayında Antalya’da 10 bin kişilik spor salonunda şampiyona düzenlenecek” dedi.

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