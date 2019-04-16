Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kahveci, bu kez Avrupa 2’ncisi oldu

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafında Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun ev sahipliğinde Antalya Kemer Spor Salonu’nda düzenlenen ve 26 ülkeden 541 sporcunun katıldığı şampiyonada Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcumuz Serim Olgun Kahveci, büyük bayanlarda bu kez Avrupa ikincisi oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takım kafilesini kutlarken “Bunu üst üste 3’ncü kez başarıyoruz. Türkiye 2015 yılında Sırbistan’da ve 2017 yılında Yunanistan’da Takım halinde Avrupa Şampiyonu ve 2019 yılında da Avrupa şampiyonu oldu. Bu çok önemli bir başarıdır. Bu başarıda tüm emeği geçenleri alınlarından öpüyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KAHVECİ DE KUTLADI

Taekwondo ve Kick Boks Teknik Direktörü Aşkın Kahveci de bir açıklama yaparak, “Geçen sene kızım Olgun Kahveci, torunum Tuna Toprak Kahveci’ye hamile olduğu için, Türkiye Şampiyonası’na katılamadı. Torunum şu anda 11 aylık. Biz, Türkiye Şampiyonası’na katılmasını istemedik, fakat kendisi ısrar edince müsaade ettik. Herkes performansını merak ediyordu. Türkiye Şampiyonası’nda her iki kategoride de şampiyon oldu, ben bile yanıldım. Herkes onu ve torunumu da ayrıca alkışladı” dedi.

TORUNA MADALYA…

Yöneticiler, Türkiye şampiyonluk madalyasını ve Avrupa ikinciliği madalyasını Anne Serim Olgun Kahveci ile oğlu Tuna Toprak Kahveci’ye beraber taktılar. Torunum tüm şampiyona boyunca, herkesin maskotu oldu. Çok mutlu oldum. Olgun Kahveci yine Avrupa şampiyonu, fakat bu kez Avrupa hakem lobisini geçemedi ve 2’nci oldu” dedi.

HAKEMLER ENGELLEDİ

Kahveci sözlerini şöyle tamamladı: Ben uluslar arası hakemim. Kızım olarak değil bir hakem olarak olaya bakıyorum, hatasız bir şekilde sunumunu yaptı, fakat altın madalyayı Fransa’ya verdiler. Olsun, o Kahveci ailesinin yine Dünya ve Avrupa Şampiyonu’dur. Spor yapan herkes, hakem faktörünün etkilerini iyi bilir. Hedefimiz bu şampiyonadan sonra 2020 Dünya Şampiyonası’nın hazırlığına başlamaktır.