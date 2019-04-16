Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:37 TSİ- Spor G: Bugün 11:39 TSİ

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kahveci, bu kez Avrupa 2’ncisi oldu

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafında Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun ev sahipliğinde Antalya Kemer  Spor Salonu’nda düzenlenen ve 26 ülkeden 541 sporcunun katıldığı şampiyonada Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcumuz Serim Olgun Kahveci, büyük bayanlarda bu kez Avrupa ikincisi oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafında Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun ev sahipliğinde Antalya Kemer  Spor Salonu’nda düzenlenen ve 26 ülkeden 541 sporcunun katıldığı şampiyonada Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcumuz Serim Olgun Kahveci, büyük bayanlarda bu kez Avrupa ikincisi oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takım kafilesini kutlarken “Bunu üst üste 3’ncü kez başarıyoruz. Türkiye 2015 yılında Sırbistan’da ve 2017 yılında Yunanistan’da Takım halinde Avrupa Şampiyonu ve 2019 yılında da Avrupa şampiyonu oldu. Bu çok önemli bir başarıdır. Bu başarıda tüm emeği geçenleri alınlarından öpüyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KAHVECİ DE KUTLADI

Taekwondo ve Kick Boks Teknik Direktörü Aşkın Kahveci de bir açıklama yaparak, “Geçen sene kızım Olgun Kahveci, torunum Tuna Toprak Kahveci’ye hamile olduğu için, Türkiye Şampiyonası’na katılamadı. Torunum şu anda 11 aylık. Biz, Türkiye Şampiyonası’na katılmasını istemedik, fakat kendisi ısrar edince müsaade ettik. Herkes performansını merak ediyordu. Türkiye Şampiyonası’nda her iki kategoride de şampiyon oldu, ben bile yanıldım. Herkes onu ve torunumu da ayrıca alkışladı” dedi.

TORUNA MADALYA…

Yöneticiler, Türkiye şampiyonluk madalyasını ve Avrupa ikinciliği madalyasını Anne Serim Olgun Kahveci ile oğlu Tuna Toprak Kahveci’ye beraber taktılar. Torunum tüm şampiyona boyunca, herkesin maskotu oldu. Çok mutlu oldum. Olgun Kahveci yine Avrupa şampiyonu, fakat bu kez Avrupa hakem lobisini geçemedi ve 2’nci oldu” dedi.

HAKEMLER ENGELLEDİ

Kahveci sözlerini şöyle tamamladı: Ben uluslar arası hakemim. Kızım olarak değil bir hakem olarak olaya bakıyorum, hatasız bir şekilde sunumunu yaptı, fakat altın madalyayı Fransa’ya verdiler. Olsun, o Kahveci ailesinin yine Dünya ve Avrupa Şampiyonu’dur. Spor yapan herkes, hakem faktörünün etkilerini iyi bilir. Hedefimiz bu şampiyonadan sonra 2020 Dünya Şampiyonası’nın hazırlığına başlamaktır.

Bugün 11:37 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Bir çuval inciri berbat etti!.. mask
Bir çuval inciri berbat etti!..
Biz bu bataktan çıkarız!.. mask
Biz bu bataktan çıkarız!..
Ali Beykoz: Gel dediler, geldim!.. mask
Ali Beykoz: Gel dediler, geldim!..
U11 Lig maçları bol gollü geçiyor mask
U11 Lig maçları bol gollü geçiyor
Mustafa Çulcu hakemlerle bir araya geldi mask
Mustafa Çulcu hakemlerle bir araya geldi
Yalnız değildik!.. mask
Yalnız değildik!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi

GALERİ

Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL