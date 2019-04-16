Macron: "Notre-Dame Katedrali’ni yeniden inşa edeceğiz"

Fransa’nın başkenti Paris’te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali’nde dün akşamüstü çıkan yangında çatının tamamı çöktü ve katedralin çatısında bulunan kule yıkıldı. İtfaiyeciler 850 yıllık gotik binanın iki kulesi de dahil olmak üzere ana taş yapıyı kurtarmayı başardı. Yangın başladıktan 9 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının sebebi hala belirlenemezken yetkililer yangının katedralde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle olabileceğini bildirdi. Paris savcılığı yangının nedenin şu anda bir kaza olarak araştırıldığını söyledi. Paris İtfaiye Şefi Jean-Claude Gallet, bir itfaiyecinin çalışamalar sırasında hafif yaralandığını söyledi.

"Korkunç bir trajedi"

Dün gece bölgeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katedralin ana binasının korunmasıyla olabilecek en kötü şeyin önüne geçildiğini söyleyerek katedralin yeniden yapılması için uluslararası bir fon kurma planı başlatacağını belirtti. Macron yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu söyleyerek, "Bu katedrali hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Bu Fransızların beklediği bir şey çünkü tarihimiz bunu hak ediyor" dedi. Gucci ve Yves Saint Laurent moda markalarının sahibi olan Kering grubunun başkanı ve CEO’su olan milyarder François-Henri Pinault, Notre-Dame’in yeniden inşası için 100 milyon euro vaadinde bulundu. Fransız hayır kuruluşu Fondation du Patrimoine ise bir UNESCO dünya mirası olan katedralin yeniden inşası için uluslararası fon başvurusunda bulunacak.