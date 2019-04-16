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Hollywood yıldızının kocasından Notre Dame için 100 milyon euro

Hollywood yıldızı Salma Hayek’in kocası François-Henri Pinault Notre Dame Katedralinin yeniden inşası için 100 milyon euro bağış yapacağını açıkladı.

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Hollywood yıldızı Salma Hayek’in kocası Fransız milyarder François-Henri Pinault, dün yanan Notre Dame Katedralinin yeniden inşası için 100 milyon euro bağış yapacağını açıkladı. Fransız işadamı, “Böyle bir dramla karşı karşıya kalan herkes, mirasımızın mücevherine hayat vermek ister" dedi.

“Bu Fransızları ve manevi değerlere bağlı olan herkesi etkiledi”

Meksikalı aktris Salma Hayek’in eşi olan Pinault, "Notre Dame’ın yeniden inşasına katılmak için 100 milyon euro’luk bir bağış yapmaya karar verdik .Bu trajedi, tüm Fransızları ve manevi değerlere bağlı olan herkesi etkiledi” ifadelerini kullandı.

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