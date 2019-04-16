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Dikkat! Böyle bir durumda istifa eden işçi tazminat alabilir

Ekonomide dalgalanma yaşanan dönemlerde işletmeler işçi ücretlerini düşürme yoluna başvurabiliyor. Ücrette indirim yapabilmek için işçinin yazılı onayı gerekiyor. Ücrette indirimi kabul etmeyen işçi, iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını alabilir.

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Ekonomik olarak zor durumda olan işverenler, işletmenin ayakta kalabilmesi gerekçesiyle zaman zaman çalışanların ücretlerinde düşüş yapabiliyor. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 22. maddesine göre, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında "esaslı" bir değişiklik yapılabilmesi için, işçinin rızası gerekiyor. Ücreti düşürme şeklindeki değişiklikler "çalışma koşullarında esaslı değişiklik" anlamına geliyor.

TAZMİNAT ALABİLİR

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, işçinin yazılı rızası olmadan işverenin ücreti düşürmesi, işçi açısından iş akdinin haklı fesih sebebidir. Böyle bir durumda işçi iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını da alır. İşçinin yazılı rızası alınmadan indirim yapılması halinde, işçi daha sonra alacak davası açabilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin karara bağladığı bir dosyada, ücreti düşürüldükten sonra iki yıl boyunca bordroyu imzalayan işçinin iki yıllık dönemdeki ücretleri ile hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil, yıllık ücretli izin ve ikramiyelerinin eksik ödendiği gerekçesiyle açtığı davada işçi haklı bulundu.

Bugün 12:01 TSİ - Ekonomi

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