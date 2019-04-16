Atafen Koleji’nde bilim ve astronomi şenliği yapıldı

Üç gün boyunca süren Atafen Koleji Bilim ve Astronomi Şenliği, Prof. Dr. Ethem Derman’ın ve alanında uzman astronomların söyleşileri, teleskop gözlemleri çeşitli gösteriler, robotik uygulamalar, bilim ve uzay temalı sergiler ile gerçekleştirildi. Çeşitli gösteriler ile yapılan deneylerle öğrenciler hayatlarına unutulmaz anılar ekledi.

STANT KURDULAR

Bilim ve uzay temalı yarışmalar ile eğlenceli heyecanlı ve bol kazanımlı etkinlikler gerçekleştirildi. Şenliğe Seka Kağıt Müzesi, KOÜ. Genç Tema Kulübü, KOÜ Dağcılık Kulübü, KOÜ Kimya Deneyleri Kulübü, KOÜ Biyolo Deneyleri Kulübü, KOÜ Mekatronik Bölümü, Kızılay Kulübü stantlarıyla katıldı.

MADALYA KAZANDILAR

Şenliğin 2’inci gününde platenaryum çadırı kurularak çocuklara uzay ve gök bilimi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Aynı hafta içerisinde 15. Uluslararası URFODU Biyoloji Olimpiyatı 9. Sınıf öğrencilerimizin de katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Antalya final kampında Türkiye genelinde yapılan olimpiyatlarda öğrencilerimizden Güneş Güvenç Tutal 2.cilik ve, Gökçesu Boyraz 3.lük dereceleri alarak, gümüş ve bronz madalya ile şenliğimizi taçlandırmışlardır.