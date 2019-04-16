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Hyundai Assan’dan çocuklara tiyatro

Hyundai Assan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için özel bir tiyatro etkinliği düzenledi

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Hyundai Assan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak üzere HAYTAP (Hayvan Haklarını Koruma Derneği) ile işbirliği yaparak, İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde çalışanlar ve aileleri için özel tiyatro bir etkinliği düzenledi.  Etkinliğin amacı, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan haklarını en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamak oldu.

600 KİŞİ KATILDI

Hyundai Assan, kendi çalışanlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle desteklediği KASSEL Yahya Kaptan Çocuk Köyü çocukları ve il genelindeki emniyet mensupları ve ailelerini de ağırladı. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı tiyatro etkinliğinden sonra çocuklara, sokak hayvanlarına verilmesi için mama paketleri dağıtıldı. Yıllardır özellikle çocuklar ve eğitim amaçlı sosyal etkinliklerle farkındalık yaratan Hyundai Assan çalışanları, bu konudaki faaliyetlerine devam edeceklerini ifade ettiler. Katılımcılar, Hyundai Assan’a teşekkür etti,

Bugün 12:14 TSİ - Kültür-Sanat

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