Söğüt, komşularını ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent’te oturan komşularını ağırladı. Kalabalık misafir grubunu meclis salonunda ağırlayan Söğüt, tek tek selamlaştı, miniklere oyuncak takdim etti. Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Söğüt, “Seçim sürecince hep birlikteydik. Ziyaret ettiklerimiz, beraber program yaptıklarımız oldu. Gelemediklerimiz elbet olmuştur, bir şekilde de sizlere sesimizi ulaştırmaya çalıştık” dedi.
GEREKLİ ADIMLAR
Söğüt, ”Körfez’in ve Körfez Kent bölgesinin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bunlar için gerekli adımlar atacağız, eksikliklerin de takipçisi olacağız. İhtiyaçları hemen bir anda yapmamız zor. Belirli bir plan çerçevesinde ihtiyaçları gidereceğiz. Daha sık görüşeceğiz, daha sık bir araya geleceğiz. Elimizden geldiği kadar ilçemizi güzelleştirme gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz