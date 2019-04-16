Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Lazoğlu, geçen yıl paylaşımlarda bulunmak için geldiği ODTÜ KYÖD Okulları öğrencilerini laboratuvarları gezmek için davet etmişti. Türkiye’nin ilk dünyanın dördüncü yapay kalp pompasının mimarı Lazoğlu ve ekibi, öğrencilere yapay kalp pompası da dahil olmak üzere üzerinde çalıştıkları projeleri ve bazı deney aşamasındaki ürünleri tanıttı. Öğrenciler, geleceğin bilim insanları olma yolunda önemli bir destek olan davet için Prof. Dr. Lazoğlu’na teşekkür ederek, Koç Üniversitesi’nden mutlu bir şekilde ayrıldılar.
Bugün 12:15 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 12:17 TSİ
ODTÜ KYÖD öğrencileri Koç Üniversitesi’ni gezdi
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Lazoğlu, geçen yıl paylaşımlarda bulunmak için geldiği ODTÜ KYÖD Okulları öğrencilerini laboratuvarları gezmek için davet etmişti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:15 TSİ - Eğitim
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz