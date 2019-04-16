ODTÜ KYÖD öğrencileri Koç Üniversitesi’ni gezdi

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Lazoğlu, geçen yıl paylaşımlarda bulunmak için geldiği ODTÜ KYÖD Okulları öğrencilerini laboratuvarları gezmek için davet etmişti. Türkiye’nin ilk dünyanın dördüncü yapay kalp pompasının mimarı Lazoğlu ve ekibi, öğrencilere yapay kalp pompası da dahil olmak üzere üzerinde çalıştıkları projeleri ve bazı deney aşamasındaki ürünleri tanıttı. Öğrenciler, geleceğin bilim insanları olma yolunda önemli bir destek olan davet için Prof. Dr. Lazoğlu’na teşekkür ederek, Koç Üniversitesi’nden mutlu bir şekilde ayrıldılar.