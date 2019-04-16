Özlü, sevinçlere ortak oldu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hafta sonu katıldığı düğün cemiyetlerinde yeni yuva kuran gençlere mutluluk dileklerinde bulundu. Başiskele Belediye Başkanlığı görevine başladıktan sonra ilk nikâhını geçen hafta sonu kıyan Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu hafta sonu 4 çiftin nikâhlarını kıydı.

DÜĞÜNLERE KATILDI

Başkan Özlü, Bahçecik Kültür Merkezi'nde Burak Sekmen ve Gaye Zorer çifti ile Hasan Akyüz ve Aybüke Akçay çiftinin, Başiskele Antikkapı Düğün Salonu’nda Nasrullah Bozkuş ve Sevda Şahin çiftinin, Yuvacık Kültür Merkezi'nde Emrullah Uzun ve Ayşe Sarı çiftinin nikâhlarını kıydı. Başkan Özlü, Başiskele Antikkapı Düğün Salonu’nda Hüseyin ve Zehra Yaşa çiftinin, Bahçecik Kültür Merkezi'nde Hakan Mısır ve Hafize Yaşar çiftinin de düğün cemiyetine katılarak genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.