Söğüt, nikahlara başladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, mazbatasını alarak göreve başlaması sonrasında ilk resmi nikâhını da kıydı. Ülker Düğün Sarayı’nda gerçekleştirilen nikâh töreninde Ayşegül ve Hasan çiftinin nikâhını kıyan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlk nikâh akdimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. Çiftin nikâh şahitleri arasında AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da yer aldı.

SEVGİ VE SAYGI VURGUSU

Nikâh işlemi sonrasında çifte mutluluklar dileyen Söğüt, “Bu evliliğin başta sizlere, ailenize ve sevenlerinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evlilikte mutluluğun sırrı karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmadır. Bu değerleri korursanız bir ömür mutlu olursunuz. Allah sizlere vatanını, milletini seven evlatlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.