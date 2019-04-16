Söğüt, nikahlara başladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, mazbatasını alarak göreve başlaması sonrasında ilk resmi nikâhını da kıydı. Ülker Düğün Sarayı’nda gerçekleştirilen nikâh töreninde Ayşegül ve Hasan çiftinin nikâhını kıyan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlk nikâh akdimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. Çiftin nikâh şahitleri arasında AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da yer aldı.
SEVGİ VE SAYGI VURGUSU
Nikâh işlemi sonrasında çifte mutluluklar dileyen Söğüt, “Bu evliliğin başta sizlere, ailenize ve sevenlerinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evlilikte mutluluğun sırrı karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmadır. Bu değerleri korursanız bir ömür mutlu olursunuz. Allah sizlere vatanını, milletini seven evlatlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz