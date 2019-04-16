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Başkan Zeki Aygün mutluluklara ortak oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu gerçekleşen düğün cemiyetlerine katılarak hem ilk nikâhını kıydı hem de halkın mutluluğuna ortak oldu.

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu düzenlenen düğün ve nişan cemiyetlerine katılarak vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Aygün, hafta sonu ilk olarak Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Sümeyye Özden ile Yusuf Uludağ’ın yaşamlarını birleştirdikleri törende nikâhı kıyarak, genç çifte mutluluklar temennisinde bulundu. Başkan Aygün, yine Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen nişan cemiyetine de katılarak, evlilik yolunda ilk adımı atan Büşra Kansu ve Arif Çetin nişan yüzüklerini takdim etti. Galaksi Beyaz Saray Düğün Salonu’nda gerçekleşen Esra Özduman ve Selçuk Yılancı çiftinin düğün törenlerine de katılan başkan Aygün, gençlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

MUTLULUKLAR DİLEDİ

Cemiyetlere katılarak halkın mutluluğuna ortak olan Başkan Aygün, Elmas Düğün Salonu’nda düzenlenen Ülkü Özalp ve Kartal Kanbur ailelerinin yaşamlarını birleştirdiği düğün törenine de iştirak etti. İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın nikâhlarını kıydığı Seher Kaplan ile Mücahit Çimen’in düğün törenlerine de katılan Başkan Aygün, her iki aileye de mutluluklar temennisinde bulundu. Başkan Aygün, ayrıca hafta sonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yeşildal’ın yeğeni Fatih Yeşildal ile Tevhide Kahraman’ın düğün cemiyetlerine de katılarak, gençlere mutluluklar diledi.

Bugün 12:21 TSİ - Yaşam

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