Başkan Turan, genç çiftin hayatını birleştirdi

Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen nikâh töreninde Rabia ve Hayati çiftinin nikâhlarını kıyan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Görevimize başladığımız ilk günden bu yana gençlerimizin yanında olacağımıza söz verdik. Bugün de Rabia ve Hayati Altıntaş kardeşlerimizin nikâh akdini Ak Parti Kandıra İlçe Başkanımız Erol Ölmez şahitliğinde gerçekleştirdik. Kıydığımız bu ilk nikâhın bir ömür sevgiyle sürmesini genç yavrularımıza bir ömür mutluluklar dilerim” dedi.