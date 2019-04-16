Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen nikâh töreninde Rabia ve Hayati çiftinin nikâhlarını kıyan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Görevimize başladığımız ilk günden bu yana gençlerimizin yanında olacağımıza söz verdik. Bugün de Rabia ve Hayati Altıntaş kardeşlerimizin nikâh akdini Ak Parti Kandıra İlçe Başkanımız Erol Ölmez şahitliğinde gerçekleştirdik. Kıydığımız bu ilk nikâhın bir ömür sevgiyle sürmesini genç yavrularımıza bir ömür mutluluklar dilerim” dedi.
Bugün 12:22 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:23 TSİ
Başkan Turan, genç çiftin hayatını birleştirdi
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, mazbatasını alarak göreve başlaması sonrasında ilk resmi nikâhını da kıydı.
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Bugün 12:22 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz