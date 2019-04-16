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Saadet Partisi'nden genel merkez binası kampanyası

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu toplantı sonrasında Milli Görüş hareketinin liderlerinden Oğuzhan Asiltürk açıklamalarda bulundu.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu toplantı sonrasında Milli Görüş hareketinin liderlerinden Oğuzhan Asiltürk açıklamalarda bulundu. Asiltürk, "Rahmetli Necmettin Erbakan söz konusu binayı hizmet yolunda kullanılması için bazı güvendiği kimselere emanet etmiştir. Yalnız bu kimseler hukuki açıdan hiç bir hakları olmamasına rağmen ‘bina bize babamızdan miras kalmıştır’ diyerek el koymuşlardır. Hukuki mücadele başlatılmıştır. Olumlu gelişmeler de var ancak biraz yavaş ilerlemektedir. Bu durum Milli Görüş hareketine gönül vermiş insanları üzmektedir. Saadet Partsi’ne gönül vermiş teşkilatımız ve bu haksızlığa büyük bir duyarlılık gösteren aziz milletimizin desteğiyle yeni bir genel merkez binası yapmak için kampanya başlattık. İnşallah topyekun bir dayanışmayla yeni bir parti merkezini en kısa sürede partimize ve milletimize kazandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

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