Vali Aksoy: Hedef turizm pastasından pay almak

İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Sabancı Kültür Merkezi’nde 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenledi. Program da Atılım Anadolu Lisesi öğrencileri yöresel türküler söyleyerek konser verdi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Halk Sağlığı Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TURİZMDE HAK ETTİĞİMİZİ ALAMIYORUZ

Programda ilk olarak konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, “Turizm haftası münasebetiyle turizmi konuşuyoruz. İnanıyorum ki Kocaeli turizmden hak ettiği değeri almıyor. Ancak çok büyük atılımlar yapılmaya başlandı. Sayın Valimizin tarihi eserlerin ortaya çıkarılması, yeni turizm stratejilerinin izlenmesinde önemli direktifleri oldu. Kocaeli çok önemli tarih ve kültür şehri bu pek bilinmiyor. Sevgili gençler turistler çok iyi davranmanızı istiyorum” dedi.

KOCAELİ ESKİDEN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KENTTİ

Yamen, “Dünyada algı operasyonları yapılıyor. Bizi en iyi tanıtacak buradan ayrılan turist olduğun unutmayalım. Onlar bizim için birer turizm elçisi olacaktır. Eskiden Kocaeli, Roma, İskenderiye, Antakya’dan sonra üçüncü büyük kentti. Biz bundan sonraki süreçte de artık her yerde turizm ve doğa kenti olduğunu anlatmalıyız” dedi.

KOCAELİ ÖNEMLİ KÜLTÜRE SAHİP

Yamen’in ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli, sanayi kenti olarak bilinmekle birlikte turizm potansiyeli oldukça yüksek bir kent konumundadır. Turizmden daha fazla pay almak adına geçmişte başlatılan hala devam eden ve önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız önemli projeler var. Turizm, insanlar arasında dostlukların oluşmasında dünya barışının gelişmesinde çok önemli bir etken. Ticari bir faaliyet olarak değil insanların birbirini daha iyi anlayacağı bir yöntem olarak karşımızda durmaktadır. Kocaeli önemli bir kültüre sahip. Çok eski kültürleri günümüze taşıyan ilimiz” diye konuştu.

BİN 700 ESER MÜZEDE SERGİLENİYOR

Vali Aksoy, “İlimizde 7 müzemiz var. Geçtiğimiz yıl müzelerimizi yaklaşık 35 Bin kişi gezmiş. Bin 700 civarında eser bu müzelerde sergilenmektedir. İlimizde 73 sinema salonları 8 Bin 883 koltuk var. 20 tiyatro salonunda 5 Bin 822 koltuk var. 157 tesis, 6 Bin 797 odada 14 Bin 678 yatak kapasitesi var. İki turizm gelişim bölgemiz var. Bunlar Kartepe ve Sakarya kıyı bandı. Kandıra bezi, Karamürsel sepeti, İzmit pişmaniyesi,Hereke yün, el halısı yün ve ipek halısı coğrafi işaretlemeye adını yazdırmıştır. Bizler de Derince’nin çene suyu, İzmit simidi, Kocaeli’nin sütlü Nuriye tatlısı, Yarımca kirazının da coğrafi işaretlemeye eklenmesi için müracaatımızı yaptık” diye konuştu.

HEDEFİMİZ TURİZM PASTASINDAN PAY ALMAK

İlimizde 5 mavi bayraklı plaj olduğunu söyleyen Vali Aksoy,“Bölgemiz önemli doğal sit alanlarına sahip. Bölgemiz turizmi canlandıracak yerlere sahip. Yeni kongre merkezi bölgemizin turizminin gelişmesinde önem arz eden bir çalışma. Hedefimiz, Kocaeli’nin turizm pastasından en iyi payı almasını sağlamak. Turistlere iyi davranmak, yabancı dil bilip onlarla konuşabilmenin bölgemize katkısı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Selin BECER