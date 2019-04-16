Kocaeli’de 11 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Olay, Körfez Yeniyalı Mahallesi’mnde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde M.E. isimli bir şahsın ülkenin doğusunda bulunan illerden ve yurt dışına gelen tırlar aracılığı ile kaçak sigara temin ederek sattığı bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat doğrusunda harekete geçen ekipler tarafından şahsın kaçak sigarları sakladığı evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda evde yapılan aramalarda 11 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.E. isimi şahıs ise gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.