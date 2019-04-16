Olay, Körfez Yeniyalı Mahallesi’mnde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde M.E. isimli bir şahsın ülkenin doğusunda bulunan illerden ve yurt dışına gelen tırlar aracılığı ile kaçak sigara temin ederek sattığı bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat doğrusunda harekete geçen ekipler tarafından şahsın kaçak sigarları sakladığı evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda evde yapılan aramalarda 11 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.E. isimi şahıs ise gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
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Kocaeli’de 11 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
Körfez'de kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 11 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz