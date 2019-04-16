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İzmit MTAL’da ayın öğrencileri ödüllendirildi

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan “Ayın Örnek Öğrencisi” uygulaması kapsamında bu ay çalışkanlığı ve örnek davranışlarından dolayı 9 öğrenciye kitap hediyeleri ve başarı belgeleri verildi.

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İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından önceki yıl başlatılan “Ayın Örnek Öğrencisi” uygulaması kapsamında bu ay çalışkanlığı ve örnek davranışlarından dolayı 9 öğrenci Taha Yasin Turgut, Yunus Okan Akar, Buse Opçin, Samet Aslantaş, Ebru Akyıldız, Berkay Uçar, Yakup Aktaş, Muhammed Karagöz ve Orhan Turanbatumlu’ya kitap hediyeleri takdim edildi.

YOĞUN KATILIM

Okul yemekhanesinde düzenlenen programa İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş,  programın onur Konuğu Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda  Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu Müdürü olan Prof. Dr. Engin Özdemir, Maarif Müfettişleri Necmettin Zorkul ve Tuncay Ayhan, İZSANDER Başkanı Halil Atay, öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ ONURLANDIRACAĞIZ”

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş programda yaptığı konuşmada, “3 yıldır ayın yıldzı öğrencileri törenini gerçekleştiriyoruz.  Eğitim eşikten beşiğe süren bir süreçtir. Öğrenim ise okul formatı içerisinde yapılan şeydir. Önemli olan şey eğitim sürecidir. 9 öğrencimizi bugün onurlandıracağız.  Hedefimiz öğrencilerimize daha iyi çalışma ortamı sağlamaktır” dedi.

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“SANAYİ BİZDEN NİTELİKLİ ELEMAN BEKLİYOR”

Müdür Aktaş’ın ardından söz alan programın onur konuğu Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir, “Bende bu okulun bir mezunuyum. 1987’de elektrik bölümünden mezun oldum.  Bu okulun mezunu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Gelişmiş ülkeler mesleki ve teknik eğitimde çok güçlüdür. Kocaeli gerçekten çok önemli bir bölge. Türkiye sanayi üretiminin yüzde 14’ü Kocaeli’de.  Öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum.  Sanayi bizden nitelikli eleman bekliyor. İleriye bakmak lazım” diye konuştu.

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