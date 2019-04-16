Okul servisinde cinsel istismar! Savcı beraat istedi

Geçen yıl Kandıra'da meydana gelen olayda, A.E. ve E.A. adlı kız çocukları, ailelerine okula gitmek istemediklerini söyledi. Çocuklardan A.E, ailesinin neden okula gitmek istemediğini sorması üzerine servis sürücüsü Niyazi K.'nin, arkadaşı E.A.'ya istismarda bulunduğunu, yanına gitmediğinde ise servis aracını hızlı kullandığını ve manevra yaptığını anlattı. Bir süre sonra ailesine servis sürücüsünün kendisine de aynı şeyleri yaptığını söyleyen A.E., "Bizi öpüyor, bacaklarımızı elliyor" diyerek okula gitmek istemediğini belirtti. A.E.'nin anlattıkları sonrasında iki çocuğunun aileleri, servis sürücüsü Niyazi K. ile ilgili polise şikayette bulundu. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Niyazi K. hakkında Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Dava dosyası Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden açıldı.

SAVCIDAN BERAAT TALEBİ

Bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Niyazi K., tanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada dinlenen tanık K.P., sanığın iş arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Uzun yıllardır servisçilik yapar. İlk kez böyle bir şikayetle karşılaşıyorum. Sanık öğrencilere iyi davranırdı. Cinsel amaçlı yaklaştığını sanmam. Bir dönem benim yanımda da çalıştı. Hiç şikayet gelmedi" dedi. Diğer tanıklık Y.B. de, "2006 yılından bu yana servisçilik yaparım. Araçlarımızda hostes yok. Çocukları biz indiririz. Özel günlerde çocuklara ikramımız olur. Niyazi abinin bunu yapacak bir kişiliği yok. Olsaydı bugüne kadar duyulurdu" ifadelerini kullandı. Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Niyazi K.'nin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın yeniden incelenmesi ve savcının mütalaasının değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.