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Kocaelispor, kardeşin Gölcük’ü de düşün!..

3. Lig 3. Grup’ta üçüncü sırada yer alan Kocaelispor, bitime 3 hafta kala Adliyespor ve 1461 Trabzon ile sahasında, Muğlaspor ile de deplasmanda karşılaşacak.

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3. Lig 3. Grup’ta üçüncü sırada yer alan Kocaelispor, bitime 3 hafta kala Adliyespor ve 1461 Trabzon ile sahasında, Muğlaspor ile de deplasmanda karşılaşacak. Adliyespor ve 1461 Trabzon ligde kalmak için mücadele ediyor. Gölcükspor bu maçları yakından takip ediyor

KOCAELİSPOR KARDEŞİNİ UNUTMAMALI!..

Ligde kalmak isteyen takımlardan birisi de Gölcükspor. Teknik adam Ali Beykoz’un göreve gelmesi ile Payasspor’u 3-0 mağlup ederek, kırmızı hattan kendisini yukarıya atan Kırmızı Siyahlılar, bir yandan kendi maçlarını kazanmak, diğer yandan ise rakiplerin kaybettiği puanlarla cebine kredi koymak istiyor.

MERKEZ İLE ARASINDA 20 DAKİKA VAR…

Kocaelispor’da ise iki lig sonuna kadar öncelik hedef Play-Off ilk tur maçında saha avantajını eline geçirmek. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Yeşil Siyahlı ekibin, kalan maçlarını kazanmaktan başka çaresi yok. Tabii ki Kocaelisporlu futbolcuların akıllarının bir köşesinde, kardeşi Gölcükspor da olacak. Daha önce Gölcükspor’da forma giymiş Murat Soner Başak, Burak Süleyman, Kemal Can, Kadir Öge, yine Gölcüklü olan Volkan Mert Korkmaz, 1988 yılından bu güne kadar profesyonel liglerde mücadele eden tek kent takımı olan Gölcükspor’un, amatör kümeye düşmesini kesinlikle istemiyor. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:11 TSİ - Spor

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Yorumlar

(1)
01

0tuzbe5 - Birlikte düşeceğiz...

Yanıtla . 0Beğen 16 Nisan 14:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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