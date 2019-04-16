Kocaelispor, kardeşin Gölcük’ü de düşün!..

3. Lig 3. Grup’ta üçüncü sırada yer alan Kocaelispor, bitime 3 hafta kala Adliyespor ve 1461 Trabzon ile sahasında, Muğlaspor ile de deplasmanda karşılaşacak. Adliyespor ve 1461 Trabzon ligde kalmak için mücadele ediyor. Gölcükspor bu maçları yakından takip ediyor
KOCAELİSPOR KARDEŞİNİ UNUTMAMALI!..
Ligde kalmak isteyen takımlardan birisi de Gölcükspor. Teknik adam Ali Beykoz’un göreve gelmesi ile Payasspor’u 3-0 mağlup ederek, kırmızı hattan kendisini yukarıya atan Kırmızı Siyahlılar, bir yandan kendi maçlarını kazanmak, diğer yandan ise rakiplerin kaybettiği puanlarla cebine kredi koymak istiyor.
MERKEZ İLE ARASINDA 20 DAKİKA VAR…
Kocaelispor’da ise iki lig sonuna kadar öncelik hedef Play-Off ilk tur maçında saha avantajını eline geçirmek. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Yeşil Siyahlı ekibin, kalan maçlarını kazanmaktan başka çaresi yok. Tabii ki Kocaelisporlu futbolcuların akıllarının bir köşesinde, kardeşi Gölcükspor da olacak. Daha önce Gölcükspor’da forma giymiş Murat Soner Başak, Burak Süleyman, Kemal Can, Kadir Öge, yine Gölcüklü olan Volkan Mert Korkmaz, 1988 yılından bu güne kadar profesyonel liglerde mücadele eden tek kent takımı olan Gölcükspor’un, amatör kümeye düşmesini kesinlikle istemiyor. Erdem ÖVÜÇ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
0tuzbe5 - Birlikte düşeceğiz...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.