Kocaelispor’un deneyimli stoperi Murat Başak, Karacabey maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başak’ın yokluğunda, Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan Adliyespor maçında, Kemal Can Aydemir’in 11’deki yerini alması ve savunma ortasını Ali Keten ile birlikte paylaşması bekleniyor. Karacabey maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ali Keten ve Hamza’da önemli bir sorun olmadığı, Burak Süleyman’ın da takım ile birlikte çalışmalara katılacağı öğrenilirken, Fatih’in de tempo arttıracak belirtildi.
Bugün 13:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:13 TSİ
Kapı Kemal iş başına!..
Kocaelispor’un deneyimli stoperi Murat Başak, Karacabey maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
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Bugün 13:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz