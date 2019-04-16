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Kapı Kemal iş başına!..

Kocaelispor’un deneyimli stoperi Murat Başak, Karacabey maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

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Kocaelispor’un deneyimli stoperi Murat Başak, Karacabey maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başak’ın yokluğunda, Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan Adliyespor maçında, Kemal Can Aydemir’in 11’deki yerini alması ve savunma ortasını Ali Keten ile birlikte paylaşması bekleniyor. Karacabey maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ali Keten ve Hamza’da önemli bir sorun olmadığı, Burak Süleyman’ın da takım ile birlikte çalışmalara katılacağı öğrenilirken, Fatih’in de tempo arttıracak belirtildi.

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