Derince Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen İlkokullar Arası Futbol Turnuvası, Derince İzmit ve Körfez ilçesindeki okul takımlarının katılımıyla sürüyor. Üç ilçeden 22 takımın katıldığı turnuvada ilk maçına çıkan Körfez Hedise Evyap İlkokulu, İzmit Gültepe İlkokulu’nu 5-3 mağlup etti. Hedise Evyap İlkokulu’nda Cevdet Yiğit Üstündağ 3 gol atarak, otoritelerin de dikkatini çekti. Körfez ekibinin antrenörü, sınıf öğretmenlerinden Metin Erol oyuncularını tek tek kutladı.
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Hedise Evyap’ın fendi Gültepe’yi yendi: 5-2 !..
Derince Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen İlkokullar Arası Futbol Turnuvası, Derince İzmit ve Körfez ilçesindeki okul takımlarının katılımıyla sürüyor.
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Bugün 13:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz