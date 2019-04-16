Adliye son 5 maçta 11 puan topladı

Kocaelispor, Pazar günü sahasında Adliyespor ile oynayacak. Yeşil Siyahlılar bu maçı kazanıp, Play-Off’larda saha avantajını sağlamlaştırmak istiyor. Ankara temsilcisi ise bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. 34 puan ile ateş hattının 2 basamak üzerinde bulunan Adliyespor, 5 haftadır ciddi bir çıkış yakaladı. İlker Erdem’in takımın başına gelmesi son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Başkent temsilcisi, İzmit’e en kötü 1 puan almak için gelecek.

