Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir’deki görevinden ayrılacağını açıkladı. Bayram geçici olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlayacağını belirtti. Büyükakın ile helalleştiklerini söyleyen Bayram, “Ben bir kamu görevlisiyim. İstifa etmem gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü devlet memuruyum. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki görevimden ayrılıyorum” dedi. Öte yandan boşalan Genel Sekreterlik koltuğuna kimin oturacağı ise henüz netlik kazanmadı. Görevlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı tahmin ediliyor.
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İlhan Bayram, Büyükşehir'den ayrılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir’deki görevinden ayrılacağını açıkladı.
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Yorumlar
(3 )
Kemal - İlhan bey ISU da çok başarılı bir genel müdürdü ama genel sekreter olarak hiç bir fonksiyon gösteremedi.
Oktay - Cok gec kalmis bir karar.Ibonun ortagi.
erdem - Adamı yediniz la
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