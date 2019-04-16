İstanbul’da çatışmada öldürülen DHKP-C’liye dava açıldı

İstanbul’da Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılının Nisan ayında yasa dışı sol terör örgütü DHKP-C üyesi teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Elif Sultan Kalsen, hakkında ölmeden önce öğrenci olduğu Kocaeli’de dava açıldı. 2 polis memurunun yaralandığı saldırıda yaklaşık 1 dakika süren çatışma sonrasında öldürülen Kalsen hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında Kalsen'in avukatı olarak gözüken Taylan Tanay'ın da farklı bir DHKP-C davasından tutuklu olduğu anlaşıldı. Kalsen'in de öldüğünün anlaşılmasının üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.