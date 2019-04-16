İstanbul’da Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılının Nisan ayında yasa dışı sol terör örgütü DHKP-C üyesi teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Elif Sultan Kalsen, hakkında ölmeden önce öğrenci olduğu Kocaeli’de dava açıldı. 2 polis memurunun yaralandığı saldırıda yaklaşık 1 dakika süren çatışma sonrasında öldürülen Kalsen hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında Kalsen'in avukatı olarak gözüken Taylan Tanay'ın da farklı bir DHKP-C davasından tutuklu olduğu anlaşıldı. Kalsen'in de öldüğünün anlaşılmasının üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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İstanbul’da çatışmada öldürülen DHKP-C’liye dava açıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlediği saldırı sırasında öldürülen DHKP-C üyesi Elif Sultan Kalsen hakkında Kocaeli’de "Terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz