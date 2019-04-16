Körfez Belediyesi'nde komisyon üyeleri seçildi

Körfez Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısı, Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Şener Söğüt’ün başkanlığındaki ilk meclis toplantısına; AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Başkan Şener Söğüt’ün selamlama konuşması ile başlayan meclis toplantısında, ilk olarak katip üyeliklere en genç meclis üyesi olan Doğan Orak ve Sevgi Yaman Kel seçildi.

“HİZMETLERE BİRLİKTE YÖN VERECEĞİZ”

Meclis açılışında konuşan Şener Söğüt, “Yeni bir dönem ve ilk meclisimiz. Seçim sürecini hep beraber geride bıraktık. Yeni seçilen meclis üyelerimizi de tebrik ediyorum. Güzel bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Körfez halkının mutluluğu ve daha iyi hayat standartlarına kavuşabilmesi için tüm partilerimiz ile birlikte çalışacağız. Körfez için yapacağımız hizmetler için meclisteki uyum önemli. Buradan çıkan kararlarla hizmetimize yön vereceğiz” dedi.

1. BAŞKANVEKİLİ FARUK DENLİ OLDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tutanak özetleri oylandı. Daha sonra da ilk olarak Meclis Başkan Vekilliği için seçim gerçekleştirildi. AK Parti Grubu, Meclis Başkan Vekilliği için Faruk Denli ve İbrahim Çırpan isimlerini önerdi. Kapalı seçim usulüyle gerçekleştirilen oylama sonrasında oy çokluğuyla 1. Meclis Başkan Vekilliğine Faruk Denli, 2. Meclis Başkanvekilliğine de İbrahim Çırpan seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Daha sonra sırayla; meclis kâtipliği, encümen üyeliği, plan ve bütçe komisyonu, imar ve şehircilik komisyonu, kültür turizm ve sanat komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, sosyal hizmetler komisyonu, eğitim gençlik ve spor komisyonu için üye seçimleri gerçekleştirildi. Ayrıca Körfez Belediyesi’nin üyesi olduğu; Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği için de üye seçimleri gerçekleştirildi.

FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

Seçimler sonrasında diğer gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporunun görüşmesi sırasında Başkan Şener Söğüt, koltuğunu 1. Başkan Vekili Faruk Denli’ye devretti ve meclis sırasına oturdu. İYİ Parti adına Fevzi Canbaz, CHP adına Engin Taşdemir, AK Parti adına da Selahattin Kabadayıoğlu ve Sinan Barış Kaya görüşlerini aktardı. Diğer meclis üyelerinin düşüncelerini aktarması sonrası son olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşma gerçekleştirdi.

YAPICI ELEŞTİRİLER ÖNEMLİ

“Olumlu ve olumsuz yöndeki fikirler için teşekkür ediyorum” diyen Başkan Şener Söğüt, “Acısıyla tatlısıyla, güzel ve hayırlı işlerle 2018 yılını geride bıraktık. Bir belediyenin 1 yıl ya da 5 yıllık çalışmaları içerisinde eksiklikleri mutlaka vardır. 5 yıllık süreci en iyi tartan halktır. Milletimiz bizlere tekrar devam dedi. Önümüzdeki dönem, sizlerin de yapıcı eleştirilerini dikkate alarak çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi lüks, şatafat ve israftan uzak duran bir sistem üzerinde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından 2018 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Mayıs ayı meclis toplantısının 2 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

KOMİSYON VE BİRLİK ÜYELERİ

MECLİS BAŞKAN VEKİLLİĞİ

1. Başkan Vekili: Faruk Denli - 2. Başkanvekili: İbrahim Çırpan

MECLİS KATİPLİĞİ

Canan Mollaoğlu ve Ayşe Hacet Aşar

ENCÜMEN ÜYELİĞİ

Sinan Barış Kaya, Cengiz Öztürk ve Muzaffer Sayıcı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Mete Bilgin, Ayşe Hacet Aşar, Ahmet Topuz, Fevzi Canbaz ve Engin Taşdemir

İMAR VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU

Selahattin Kabadayıoğlu, Selami Tanış, Recep Akova, Ender Oğuz ve Erkan Uygun

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYONU

Şahin Ergün, Canan Mollaoğlu, Kadir Alçık, Mehmet Candemir, Eren Kır

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Mehmet Sayım, Recep Akova, Doğan Orak, Reşat Sarı, Yelda Pişkin

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Murat Gülbiçim, Mehmet Sayım, Ertan Peker, Sevgi Yaman Kel, Enver Okan

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Yusuf Eryarsoy, Doğan Orak, Volkan Özmen, Arif Ersoy, Sevgi Yaman Kel

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Yusuf Eryarsoy

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

Muzaffer Sayıcı

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Mete Bilgin

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ

Canan Mollaoğlu ve Ayşe Hacet Aşar

YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEYEN KENTLER BİRLİĞİ

Selahattin Kabadayıoğlu, İbrahim Çırpan, Mehmet Şahin Ergün