Dünya Sanat Günü nedeniyle Down Kafe’de sanatsal bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Belsa B Blok girişindeki kafede, Down Sendromlu ve Otistik çocuklar kilden kaseler yaptılar. Kilden oluşturdukları eserler Dowvn Sendromluları oldukça mutlu etti. Metafor Sanat Derneği üyeleri de etkinlikte Down Sendromlu ve Otistik çocuklara destek oldular. Bu arada yine Down Kafe’de Down sendromlu çocuklar, porselen kupalara gönüllerince renkler verdiler. Kadın ve Demokrasi Derneği Kocaeli Temsilciliği sponsorluğundaki çalışmada kupalar çocuklara katkı olmak üzere satışa sunuldu.
Bugün 13:57 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 13:59 TSİ
Down Kafe’de güzel etkinlikler
Dünya Sanat Günü nedeniyle Down Kafe’de sanatsal bir atölye çalışması gerçekleştirildi.
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Bugün 13:57 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz