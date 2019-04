Down Kafe’de güzel etkinlikler

Dünya Sanat Günü nedeniyle Down Kafe’de sanatsal bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Belsa B Blok girişindeki kafede, Down Sendromlu ve Otistik çocuklar kilden kaseler yaptılar. Kilden oluşturdukları eserler Dowvn Sendromluları oldukça mutlu etti. Metafor Sanat Derneği üyeleri de etkinlikte Down Sendromlu ve Otistik çocuklara destek oldular. Bu arada yine Down Kafe’de Down sendromlu çocuklar, porselen kupalara gönüllerince renkler verdiler. Kadın ve Demokrasi Derneği Kocaeli Temsilciliği sponsorluğundaki çalışmada kupalar çocuklara katkı olmak üzere satışa sunuldu.