İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Kurmay Albay Ufuk Şerbetçi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Bugün 13:58 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:00 TSİ
Güvenlik toplantısı valilikte yapıldı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:58 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz