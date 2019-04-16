KOÜ’den bir iş birliği daha

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Kazakistan Bolashak Akademisi arasında ikili iş birliği ve Mevlana Değişim Programı kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, iki kurum arasındaki öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsıyor. ‘Mevlana Değişim Programı’ dahilindeki anlaşmanın, bugüne kadar 16 farklı ülkeden toplam 30 üniversite ile yapıldığı açıklandı.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ OLACAK

Protokol ile Mevlana Değişim Programı kapsamında yükseköğretim kurumlarına aktarılacak tutarların kullanımı, muhasebeleştirilmesi, yapılacak ödemeler ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usuller ile konuyla ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde, belirlenen alanlarda, belirtilen faaliyetlerde ve kararlaştırılan sayılarda, öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulacak.

BÖLÜMLERİ İNCELEDİ

Bu arada KOÜ’yü ziyaret eden Bolashak Akademisi Rektörü Menlibayev Kuralbay Nesipbekovich’i KOÜ’nün rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Küçük ve Prof. Dr. Nilgün Fığlalı karşıladı. KOÜ ile ilgili bilgilendirmede bulunulan ziyaret kapsamında konuk Rektör, KOÜ’de Uzaktan Eğitim Merkezi, Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesi’ni gezdi ve laboratuvarlarını da inceledi.