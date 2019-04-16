Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:00 TSİ- Gündem G: Bugün 14:02 TSİ

Söğüt: KOÜ ile iş birliğimiz gelişecek

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün ziyareti sırasında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine güçlü bir şekilde ulaşmasına en büyük katkı üniversitelerimizden gelecektir” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi’nin yeni başkanı Şener Söğüt’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü önceki gün Söğüt ile makamında ziyaret bir araya geldi. Buluşmada konuşan Rektör Hülagü, belediye başkanı Şener Söğüt’e başarılar diledi ve kurum ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

“İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Üniversite ve yerel yönetim iş birliğimizi artırarak devam ettireceğiz. Rektörümüzle de sürekli istişare halinde olacağız. AK Parti’nin yerel yönetimlerinde kent yönetimi ve üniversite arasında zaten somut bir bağ vardı. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine güçlü ve kararlı bir şekilde ulaşmasına en büyük katkı kuşkusuz üniversitelerimizden gelecek” dedi.

Bugün 14:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
"Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddiasını yalanlayan fotoğraf! mask
"Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddiasını yalanlayan fotoğraf!
Büyükşehir'de CHP’nin başkanvekili Taşdemir oldu mask
Büyükşehir'de CHP’nin başkanvekili Taşdemir oldu
Hürriyet’ten çiçek yerine bağış çağrısı mask
Hürriyet’ten çiçek yerine bağış çağrısı
"Seçim yenilenirse aday olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi mask
"Seçim yenilenirse aday olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi
Bulunan paranın sahibi halen ortaya çıkmadı mask
Bulunan paranın sahibi halen ortaya çıkmadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı mask
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL