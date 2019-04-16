Söğüt: KOÜ ile iş birliğimiz gelişecek

Körfez Belediyesi’nin yeni başkanı Şener Söğüt’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü önceki gün Söğüt ile makamında ziyaret bir araya geldi. Buluşmada konuşan Rektör Hülagü, belediye başkanı Şener Söğüt’e başarılar diledi ve kurum ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

“İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Üniversite ve yerel yönetim iş birliğimizi artırarak devam ettireceğiz. Rektörümüzle de sürekli istişare halinde olacağız. AK Parti’nin yerel yönetimlerinde kent yönetimi ve üniversite arasında zaten somut bir bağ vardı. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine güçlü ve kararlı bir şekilde ulaşmasına en büyük katkı kuşkusuz üniversitelerimizden gelecek” dedi.