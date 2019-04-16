Körfez Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında tüm partiler kendi gruplarının oturma düzenine göre yerleştirildi. AKP, İYİ Parti, CHP ve MHP gruplarının bulunduğu mecliste ilk ay 21 maddelik gündem görüşüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından yoklamaya geçildi. Yoklama da yeni dönem AKP Meclis Üyesi olan Yusuf Eryarsoy’un adı 3 defa okundu. Eryarsoy’un meclis toplantısına katılmadığı anlaşıldı. Eryarsoy’un toplantıya katılmama nedeni ise başkan yardımcılığı beklentisinin sonuçsuz kalması olduğu iddia edildi.
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Yusuf Eryarsoy’ın ilk meclise katılmaması dikkat çekti
AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un, Körfez Belediye Meclis Üyesi seçilen kardeşi Yusuf Eryarsoy, belediyenin ilk meclis toplantısına gelmedi. Meclis kulislerinde ise Eryarsoy’un bu davranışı, başkan yardımcılığı beklentisinin gerçekleşmemesine bir tepki olarak algılandı.
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Yorumlar
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Murti - Menfaatçiler.
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