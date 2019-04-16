Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:09 TSİ- Gündem G: Bugün 14:10 TSİ

GÜDEF’ten kültürel çalıştay

Gümüşhane’nin simgesi Balyemez Konakları’nın tanıtımı projesi dâhilinde GÜDEF tarafından düzenlenen çalıştay, geçtiğimiz hafta sonu federasyonun merkez binasındaki toplantı salonunda gerçekleşti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) ile İçişleri Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği PRODES projesi kapsamında “Gümüşhane simgesi konakların (Kalyemez konağı) kent kültürüne aktarımı” çalışması yürütülüyor. Konu hakkında düzenlenen çalıştay, geçtiğimiz hafta sonu federasyonun merkez binasındaki toplantı salonunda gerçekleşti.

GENİŞ KATILIM VARDI

Araştırmacı ve belgesel yapımcısı İsmail Kahraman moderatörlüğündeki çalıştaya, GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun, Hatice Pala, Halime Çakmak, Elif Atay, Hüseyin Yılmaz, Remzi Kandaz, Şemsettin Yılmaz, Engin Alpaslan, İlhan Çiçek, Ertuğrul Taşlı, Yakup Çelik, Mikail Ozan, Naci Çelik, Seyfettin Özdemir ve Ekrem Meral katıldı.

“KONAKLAR KÜLTÜRÜMÜZDÜR”

Programın açılışında konuşan GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun, “Gümüşhane konakları kültürümüzün birer belgesidir. Bu eserler zamanla yıpranarak yok olmaya başlıyor. Bu eserler ortaya koydukları kültürel kimlikleri ile günümüz koşullarına ayak uydurabildikleri ve yaşamlarını sürdürebildikleri sürece önem kazanıyor. Bu konuda tarihi bir sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız” dedi.

EVLER ANLATILDI

Çalıştayda konakların toplum hayatındaki önemine, yatay mimarinin insanın sağlıklı yaşamındaki kolaylıklarının önemine dikkat çekildi. Genellikle 2 katlı olan evlerin geniş bir meyve bahçesinde yer aldığı da ifade edildi. Kiremit, toprak, hartama gibi malzemeler damlarda, tuğla ise bacalarda ikinci derecede kullanılan malzemeler olduğu, genellikle hatıllı taş duvarlarla örülen duvarların üst katlardaki cephelerde ahşap, karkas arasına kerpiç dolgulu veya hatıllı kerpiç duvarların bulunduğuna vurgu yapıldı.

Bugün 14:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
"Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddiasını yalanlayan fotoğraf! mask
"Erdoğan'ın fotoğrafını geldiği ilk günden kaldırdı" iddiasını yalanlayan fotoğraf!
Büyükşehir'de CHP’nin başkanvekili Taşdemir oldu mask
Büyükşehir'de CHP’nin başkanvekili Taşdemir oldu
Hürriyet’ten çiçek yerine bağış çağrısı mask
Hürriyet’ten çiçek yerine bağış çağrısı
"Seçim yenilenirse aday olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi mask
"Seçim yenilenirse aday olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi
Bulunan paranın sahibi halen ortaya çıkmadı mask
Bulunan paranın sahibi halen ortaya çıkmadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı mask
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL