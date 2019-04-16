GÜDEF’ten kültürel çalıştay

Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) ile İçişleri Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği PRODES projesi kapsamında “Gümüşhane simgesi konakların (Kalyemez konağı) kent kültürüne aktarımı” çalışması yürütülüyor. Konu hakkında düzenlenen çalıştay, geçtiğimiz hafta sonu federasyonun merkez binasındaki toplantı salonunda gerçekleşti.

GENİŞ KATILIM VARDI

Araştırmacı ve belgesel yapımcısı İsmail Kahraman moderatörlüğündeki çalıştaya, GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun, Hatice Pala, Halime Çakmak, Elif Atay, Hüseyin Yılmaz, Remzi Kandaz, Şemsettin Yılmaz, Engin Alpaslan, İlhan Çiçek, Ertuğrul Taşlı, Yakup Çelik, Mikail Ozan, Naci Çelik, Seyfettin Özdemir ve Ekrem Meral katıldı.

“KONAKLAR KÜLTÜRÜMÜZDÜR”

Programın açılışında konuşan GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun, “Gümüşhane konakları kültürümüzün birer belgesidir. Bu eserler zamanla yıpranarak yok olmaya başlıyor. Bu eserler ortaya koydukları kültürel kimlikleri ile günümüz koşullarına ayak uydurabildikleri ve yaşamlarını sürdürebildikleri sürece önem kazanıyor. Bu konuda tarihi bir sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız” dedi.

EVLER ANLATILDI

Çalıştayda konakların toplum hayatındaki önemine, yatay mimarinin insanın sağlıklı yaşamındaki kolaylıklarının önemine dikkat çekildi. Genellikle 2 katlı olan evlerin geniş bir meyve bahçesinde yer aldığı da ifade edildi. Kiremit, toprak, hartama gibi malzemeler damlarda, tuğla ise bacalarda ikinci derecede kullanılan malzemeler olduğu, genellikle hatıllı taş duvarlarla örülen duvarların üst katlardaki cephelerde ahşap, karkas arasına kerpiç dolgulu veya hatıllı kerpiç duvarların bulunduğuna vurgu yapıldı.