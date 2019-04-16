Büyükakın: Kocaeli, dünya kentleriyle yarışacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Rizeliler Dernek Başkanı Osman Çakır, Derince Cımbız Cami Hafız Öğrencileri, Kartepe İstasyon Mahallesi sakinlerinden Ahmet Şimşek ve beraberindeki heyetin yanı sıra Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam ile yönetimlerini makamında konuk etti. Kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelen Büyükakın, ticaretin gelişmesine dönük adımların atılmasının yanı sıra gençlik çalışmalarıyla ülkenin geleceğine katkı sunacak güçlü nesillerin yetişmesinin önemine özellikle vurgu yaptı.

STK’LARIN ÖNERİLERİ

Tarihi bilen, girişimci, cesaretle dünyaya açılan bir gençlik için sivil toplum kuruluşlarına görev düştüğünü özellikle belirten Başkan Büyükakın, “STK’lar artık taşın altına elini sokmalıdır. İnsan yetiştirmede ve gençliğe hizmet etmede büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe özel önem veriyoruz. Bu konuda STK’larımızın önerilerine yeni bir yaklaşım getireceğiz” açıklamasını yaptı.