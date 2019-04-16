Dernekler Belsa’da buluştu

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren dernekler, Belsa da bir araya geldiler. Belsa 9. Katta buluşan dernek başkan ve temsilcileri faaliyetleri ve projeleri hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundular. Kocaeli’deki dernek ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefleyen buluşmanın bir süreden beri yapıldığı kaydedildi.