Kocaeli genelinde faaliyet gösteren dernekler, Belsa da bir araya geldiler. Belsa 9. Katta buluşan dernek başkan ve temsilcileri faaliyetleri ve projeleri hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundular. Kocaeli’deki dernek ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefleyen buluşmanın bir süreden beri yapıldığı kaydedildi.
Bugün 14:13 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:14 TSİ
Dernekler Belsa’da buluştu
Kocaeli genelinde faaliyet gösteren dernekler, Belsa da bir araya geldiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz