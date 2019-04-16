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Tarih öğrencileri, Kurtuluş Savaşı kahramanını tanıdı

Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri, Kocaeli Şehir Tiyatroları “Kulis Saati Söyleşilerine” konuk olarak Kurtuluş Savaşı dönemi kahramanlarından olan Kara Fatma’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

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Kocaeli Şehir Tiyatroları “Kulis Saati Söyleşileri” ile seyirciyi, sahnelenen oyunun kadrosu ve oyuncuları ile buluşturuyor. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen son buluşma Milli Mücadele Dönemi’nin önemli kahramanlarından Fatma Seher Hanım’ın hayatının ele alındığı “Kara Fatma” oyunu için gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri söyleşi ile Kara Fatma’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

"SEYİRCİ GÖRÜŞLERİNE ÖNEM VERİYORUM"

Söyleşi öncesi kısa bir konuşma yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sevdi, “Aylar öncesinden bu görüşmenin planlarını yaptık. Şehir Tiyatroları olarak tarihsel olay ve önemli kahramanları yeni yeni sahneye taşımaya başladık. Ve bunlardan birisi Kocaeli’nin Milli Mücadele döneminde kadın kimliği ile bir kurtuluş mücadelesinin önemli bir kahramanı Kara Fatma’yı sahneye taşıdık. Bu söyleşiler bizim için önemli. Her oyundan sonra bu kulis saati söyleşilerini gerçekleştiriyoruz. Seyirci görüşlerine önem veriyoruz. Bizim gelişimimiz için önemli bir rol oynuyor” dedi.

"OYUNA DÜĞÜN SAHNESİ İLE BAŞLADIM"

Tarihsel bir oyunun sahneye taşınmasının önemli zorlukları olduğunu ifade eden Kara Fatma tiyatro oyununun yönetmeni Doç. Dr. Mustafa Sekmen ise, “Bu oyun tarihsel bir gerçeği sahneye taşıyor. Yönetmen olarak burada beni ne etkiliyor diyerek özel bir seçim yaptık. Oyuna düğün sahnesi ile başladım. Düğünde niçin silah kullanıldı. Neden bıçaklar kullanıldı. Çünkü kültüründe savaşmayı, savaşçılık ile ilgili şiddet örtülerini kullanan bilen biriktirmiş bir kültürün bu potansiyelin ortaya çıkardığını kadınının da aslında geçmişte savaşçı olduğu vurgusunu kendimce tercih ettim” diye konuştu. Söyleşiye katılan öğrenciler daha sonra oyuncularla da buluşma imkanı buldular.

Bugün 14:17 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

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