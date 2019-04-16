Çocuklar müjde! Bi Dünya Eğlence Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 47 ülkeden 1100 çocuğu misafir edeceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için geri sayım başladı. Türkiye’de başka bir örneği olmayan fuarın, bu seneki teması ‘’Doğal Yaşam ve Çevre’’ olarak belirlendi.

47 ÜLKEDEN BİN 100 ÇOCUK

11. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali, 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 17-18 Nisan tarihlerinde Kocaeli’ne Belarus, Bosna Hersek, Filistin, Estonya, Irak, Kazakistan, Kosova, KKTC, İran, Letonya, Litvanya, Lübnan, Makedonya, Meksika, Moldova, Romanya, Rusya, Kuzey Osetya, Sırbistan, Ukrayna, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Kırım, Gagavuzya, Arnavutluk, Fas, Çin, Dağıstan, Başkurdistan, Slovenya, Karadağ, Kırgızistan, Malezya, Tataristan, Bulgaristan, Libya, Moğolistan, Tayland, Endonezya, Gürcistan, Macaristan, Svaziland, Tunus, Hollanda ve Özgür Suriye’den Bin 100 çocuk gelecek.

ÇOCUKLAR EVLERE KONUK OLACAK

11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivaline gelen dünya çocukları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde misafir edilecek. Yabancı konuklarını evlerinde misafir edecek çocuklar onlara Türk kültürü ve misafirperverliğini gösterecek. Türkiye’ye gelen her çocuk Türkiye’nin kültür elçisi olacak.

BU YILIN TEMASI ‘’DOĞAL YAŞAM VE ÇEVRE’’

Fuarın bu yılki teması “Doğal Yaşam ve Çevre” olarak belirlendi. Bu kapsamda 2 önemli etkinlik yapılacak. Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda Sevgi Ağacı oluşturulacak. Bütün dünyanın renklerini ve güzelliklerini temsil eden Sevgi ağacı, Kentimize gelen çocukların getirdiği ülke bayrakları ile süslenecek. Ata Toprağı çocukları etkinlikleri kapsamında 7 coğrafi bölgesinden toplanacak Ata Tohumları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek.

VALİ ZİYARETİ VE GELENEKSEL FESTİVAL KORTEJİ

19 Nisan Cuma günü dünya çocukları, saat 11.00’de Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret edecek ve yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim edecek. Aynı gün saat 15.30’da Geleneksel Festival Korteji düzenlenecek. Ülkelerine özgü yöresel kıyafetlerle İzmit Saat Kulesi’nden korteje başlayan çocuklar, Yürüyüş Yolu’nu takip ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binasına gelecek. Burada dünya çocuklarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın karşılayacak.

DÜNYA ÇOCUKLARI PİKNİK YAPACAK

19 Nisan Cuma günü akşamı Çocuklar Outlet Center, Symbol, 41 Burda ve Özdilek alışveriş merkezinde gösterilerini sunacak. Misafir gruplar Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’ni gezecek. Dünya çocukları 20 Nisan Cumartesi Günü Seka Kamp alanında piknik yapacak.

FUAR 21 NİSAN’DA START ALACAK

Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın etkinlik bölümü, 21 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Uluslararası Fuar Merkezi’nde başlayacak

23 NİSAN KUTLAMALARI FESTİVAL ALANINDA

23 Nisan Salı günü saat 10.00’da Kocaeli Valiliği’nin düzenleyeceği 23 Nisan Kutlama Programı, yine fuar alanındaki büyük sahnede yer alacak. Etkinlikte 23 Nisan şiirleri okunacak, Kocaeli Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu, Halk Oyunları Gösterileriyle Kocaeli Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu sahne alacak.

KRAL ŞAKİR MÜZİKALİ VE ELİF’İN DÜŞLERİ

Çocukların çok sevdiği çizgi film karakterlerinden oluşan müzikal gösterileri 3 gün boyunca festival alanında olacak. 3 Gün boyunca çocuklar Elif’in Düşleri etkinliğini izleyebilecek. Ayrıca Büyük sahne de Kral Şakir Müzikali çocuklarla buluşacak.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

Festival alanındaki macera parkurunda 3 gün boyunca birbirinden heyecanlı, zorlu ama bir o kadar eğlenceli parkurlar; Geleneksel Çocuk Oyunları alanında ise ip atlama, sek sek ve mendil kapmaca gibi tüm çocukların asırlardır vazgeçilmez oyunlarıyla neşeli dakikalar çocuklarımızı bekliyor. Yine 3 gün boyunca şaşırtıcı canlı heykeller festival alanında olacak. Çocuklarla yapılacak yarışmalar ve şovlar etkinliği daha da eğlenceli bir hale getirecek.

EĞLENCELİ ATÖLYELER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eğlenceli Atölyeler alanında 47 farklı atölyede eğlence adına ne ararsanız var; Uçurtma, Cam Boncuk, Çömlek, Ebru, Resim, Seramik, Karikatür, KO-MEK Yüz Boyama, KO-MEK Takı Tasarımı, KO-MEK Kum Boyama, KO-MEK Objelerin Dili, KO-MEK Ahşap Atölyesi, KO-MEK Vitaminli Meyveler, Bilgi Evleri Boyama Atölyesi, Bilgi Evleri Tişört Tasarım Atölyesi, Bilgi Evleri Eva Atölyesi, Bilgi Evleri Ahşap Atölyesi, Bilgi Evleri 3D Sanal Gerçeklik, Bilgi Evleri Değerler Labirenti, Minik Şefler, Minik İtfaiyeciler, Seka Kâğıt Müzesi Makedo, Seka Kâğıt Müzesi Origami, Seka Kağıt Müzesi Quilling.

SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM AKTİVİTELERİ

Festival alanındaki geleneksel spor alanlarında; Geleneksel Okçuluk, Geleneksel Çocuk Oyunları, Macera alanlarında; İl Jandarma Komutanlığı, Kağıtspor İzcilik, Minik İtfaiyeciler ve Atlı Eğitim Merkezi yer alacak.

23 NİSAN GALA GÖSTERİSİ

11. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali’nin Gala gösterileri 23 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. İzmit Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak etkinliğe Doğukan Manço katılacak. Doğukan Manço Dj performansıyla çocuklara konser verecek.

ÇOCUK FESTİVALİNİN BU YILKİ DESTEKÇİLERİ VE SPONSORLAR

Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nin bu yılki sponsorları arasında Aygaz, Opet, TÜPRAŞ ve Sepaş Enerji yer alıyor. Festivale Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaelispor, İzaydaş, İsu, Antikkapı, Tema, Çevre koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Viasea Tema Park, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik parkı, Özel Gölcük Aile Konak Hastanesi ve Özel İlgi Çocuk tip merkezi katkı sunuyor.

FESTİVALİN EN DUYGUSAL ANLARI

Her sene olduğu gibi bu yılda festivalin en duygusal anları son gününde yaşanacak. 24 Nisan Çarşamba günü dünya çocukları, evlerine dönmek için yanlarında kaldıkları Kocaelili ailelerden ayrılacak. Dünya çocuklarına annelik ve babalık yapan Kocaelili veliler ile misafir çocuklar tekrar görüşmek dilekleriyle vedalaşacak.