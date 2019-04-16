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Hayvanı boğarak öldürmüştü! Profesör beraat etti...

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan lojmanında beslediği kedisini boğan köpeği bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan öğretim üyesi Prof. Dr. H.M.S. hakkında beraat kararı verildi.

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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan lojmanında beslediği kedisini boğan köpeği bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan öğretim üyesi Prof. Dr. H.M.S. hakkında beraat kararı verildi. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya, köpeği sahiplenen Hakkı Yunus Kozan ve Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'nin (KOHAYDER) avukatı Mustafa Çakır ile sanık avukatı İrfan Şirin katıldı. Duruşmayı, KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ ve başkan yardımcısı İlksen Aydın ile hayvan hakları savunucuları da takip etti. Duruşmada söz alan Avukat Çakır, "Sanığın, 'mala zarar verme' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını, ayrıca KOHAYDER'in davaya müdahil olarak kabul edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu. Sanık avukatı Şirin ise suçun unsurlarının oluşmadığını, ilgili yasal yönetmelikte, sahipsiz hayvanın tanımının yapıldığını ifade ederek, "Somut olaydaki öldürülen hayvan bu tanıma dahil olan sahipsiz hayvandır. Kaldı ki öldürülen hayvanın 'Bob' isimli köpek olup olmadığı hususunda tanık beyanlarında bir netlik yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz." dedi. Mahkeme, KOHAYDER'in davaya müdahil olma talebini reddetti. Hakim Muhammet Yunus Önal, sanık hakkında "mala zarar verme" suçundan kamu davası açılmış olsa da atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verdi. 

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"Bir hayvanın vahşice katledilmesi en ağır suçtur"

KOHAYDER avukatı Mustafa Çakır konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bugün yapılan yargılamada sanık hakkında, "mala zarar vermek" suçunun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verildiğini belirtti. Mahkemenin, öldürülen köpeği sahipsiz olarak değerlendirdiğini görmekten büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Çakır, "Bize göre dosya kapsamında öldürülen canın sahipli olduğu açıkça ortadadır. Bu nedenle verilen kararın bozulması için itirazımızı üst mercilere taşıyacağız. Öldürülen köpeğin sahipsiz olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. "Savunmasız bir hayvanın bu şekilde vahşice katledilmesi en ağır bir şekilde yaptırım gerektiren bir suçtur." değerlendirmesinde bulunan Çakır, fakat yasal mevzuattaki eksikliklerin bunun gerçekleşmesini engellediğini belirtti. Öldürülen köpeği sahiplenen Hakkı Yunus Kozan da çocukluğundan beri hayvanlarla büyüdüğünü aktararak, "Onları bir can, yoldaş olarak gördüm. Allah'ın verdiği can, mal olarak görülemez. Görevi beni hayatta tutmak ve eğitmek olan sanık profesörün sergilediği bu vahşet beni çok sarstı. Mahkemenin verdiği beraat kararı hepimizi üzmüştür." değerlendirmesini yaptı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "mala zarar verme" suçundan hazırlanan iddianamede, sanığın 4 aydan 3 yıla kadar hapisle veya adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu. 

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Yorumlar

(2)
02

Ozgur - Bu şahıs hala üniversite bünyesinde mi? Kocaeli Üniversitesi bir açıklama yapsın!

Yanıtla . 2Beğen 16 Nisan 15:53
01

Yılmaz Karhan - Kardesim BUNLAR OKUMUŞ TAHSILLI CANI CAHIL DEGILMAKAMINI KULLANARAK DAVADA KAZANDIĞINI SANAN BOYLE AHMAK PROFOSORLER VICDAN MAHKEMESINDE KAYBETTIKLERINI AHRIRETTE ACI BIR SEKILDE ÖĞRENECEKLER ALLAH ISLAH ETSIN BIRGUN O KOPEGIN DURUMUNA DÜŞERLER INSALLAH

Yanıtla . 2Beğen 16 Nisan 15:17

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