Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından göreve başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında toplanan mecliste ilçe belediye başkanları ve meclis üyesi seçilen isimler tam kadro yer aldı. Selin BECER
Bugün 15:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:37 TSİ
Yeni başkanlar büyükşehir meclisinde
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz