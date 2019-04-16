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Hürriyet, İzmit Belediyesi personeli ile tanıştı

1971 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan’dan sonra İzmit’in tarihindeki ikinci kadın belediye başkanı olan Hürriyet, belediyedeki ikinci gününün büyük bölümünü personele ayırdı.

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1971 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan’dan sonra İzmit’in tarihindeki ikinci kadın belediye başkanı olan Hürriyet, belediyedeki ikinci gününün büyük bölümünü personele ayırdı. Sabah ilk olarak  bütün personele karanfil dağıtan Başkan Hürriyet, daha sonra çalışanları makamında kabul etti. Müdürlüklerde görevli personeli  makamında ayrı ayrı kabul eden Fatma Kaplan Hürriyet “içiniz rahat olsun. Ben alın terinin değerini bilirim. İşini namuslu yapan herkesin emeğini korumak benim görevim. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız” dedi. Başkan Hürriyet’in bu davranışı belediye çalışanlarına büyük mutluluk yaşattı.

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Yorumlar

(2)
02

belediyeci - Her dönemim adamlığını yapanlar yine rollerini ezberleyip şova başlamışlar umarım fatma hanım bunları ayırt etmekte geç kalmaz

Yanıtla . 2Beğen 16 Nisan 17:42
01

Astakoslu - doğum yeri izmit olmayanları işten çıkartın

Yanıtla . 4Beğen 16 Nisan 15:47

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