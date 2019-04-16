1971 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan’dan sonra İzmit’in tarihindeki ikinci kadın belediye başkanı olan Hürriyet, belediyedeki ikinci gününün büyük bölümünü personele ayırdı. Sabah ilk olarak bütün personele karanfil dağıtan Başkan Hürriyet, daha sonra çalışanları makamında kabul etti. Müdürlüklerde görevli personeli makamında ayrı ayrı kabul eden Fatma Kaplan Hürriyet “içiniz rahat olsun. Ben alın terinin değerini bilirim. İşini namuslu yapan herkesin emeğini korumak benim görevim. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız” dedi. Başkan Hürriyet’in bu davranışı belediye çalışanlarına büyük mutluluk yaşattı.
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Hürriyet, İzmit Belediyesi personeli ile tanıştı
1971 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan’dan sonra İzmit’in tarihindeki ikinci kadın belediye başkanı olan Hürriyet, belediyedeki ikinci gününün büyük bölümünü personele ayırdı.
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Yorumlar
(2 )
belediyeci - Her dönemim adamlığını yapanlar yine rollerini ezberleyip şova başlamışlar umarım fatma hanım bunları ayırt etmekte geç kalmaz
Astakoslu - doğum yeri izmit olmayanları işten çıkartın
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