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Taşdemir tam gaz eleştirilere devam ediyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir yeni dönemde de Büyükşehir belediyesi ile ilgili eleştirilerine tam gaz devam etti.

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Kocaeli Büyükşehir meclisinde geçtiğimiz dönmede olduğu gibi CHP grup başkan vekilliğine devam eden Engin Taşdemir Büyükşehire eleştirilerine kaldığı yerden devam etti. Taşdemir Büyükşehir’i yaptığı ihaleler ile eleştirerek, "Gider belgelerinde yapılan incelemelerde harcama kaleminde parçalara ayrılarak doğrudan temin usulü ile alındığını gördük. Normalde bu tür alımların açık ihale ile yapılması gerekirken sık olarak doğrudan temin ile yapıldığını aynı firmalara verildiğini görmekteyiz. Mal ve hizmet alımında ne kadar dikkatsiz olunduğu gözümüze çarpmaktadır. Büyükşehire iş yapan bir firma gözümüzden kaçmamıştır. Milyonlarca liralık doğrudan teminle bir firmaya verilerek o firma kalkındırılmaktadır" dedi.

KOCAELİ HALKININ PARASI KOCAELİ HALKINA GİTMELİ

Araç kiralamaları 10 Milyonluk bir rakamı seçim döneminde yapılmıştır diyen Taşdemir, "Kocaeli halkının parasını hunharca harcanmasını doğru bulmuyoruz.  Personel alınan elektronik eşyaların tesliminde teslim zimmet formu doldurulmamıştır. Yapılan tüm ihalelerin ilimiz dışında firmalara verilmiştir. Kocaeli halkının parası Kocaeli halkına gitmelidir.  Bu tip sebepler nedeniyle denetim komisyonuna şerh koyuyoruz” ifadelerini kullandı. Selin BECER

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