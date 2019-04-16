Büyükşehir meclisinde o koltuk boş kaldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Salonda ilçe başkanları ve meclis üyeleri tam kadro katılırken bir kişinin yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ayrılacağını açıklayan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanması beklenen İlhan Bayram, bugün gerçekleşen Büyükşehir meclisine katılmadı. Bayram'ın koltuğu boş kaldı. Selin BECER