Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Salonda ilçe başkanları ve meclis üyeleri tam kadro katılırken bir kişinin yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ayrılacağını açıklayan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanması beklenen İlhan Bayram, bugün gerçekleşen Büyükşehir meclisine katılmadı. Bayram'ın koltuğu boş kaldı. Selin BECER
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Büyükşehir meclisinde o koltuk boş kaldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz