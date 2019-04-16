Olay, öğle saatlerinde, Başiskele'de bulunan lastik tamircisinde meydana geldi. Tamiri yapılan kamyon lastiğinin patlaması sonucu iş yerinde çalışan Vedat E., Bedirhan Y. ve Ziya D. yaralandı. 3 kişi Gölcük'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 15:47 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:48 TSİ
Lastik patladı! Yaralılar var...
Gölcük'te, tamiri yapılan kamyon lastiğinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz