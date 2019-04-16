Lastik patladı! Yaralılar var...

Olay, öğle saatlerinde, Başiskele'de bulunan lastik tamircisinde meydana geldi. Tamiri yapılan kamyon lastiğinin patlaması sonucu iş yerinde çalışan Vedat E., Bedirhan Y. ve Ziya D. yaralandı. 3 kişi Gölcük'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.