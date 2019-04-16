Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Mecliste Başkan vekilleri ve katip üyeler belirlendikten sonra encümen üyeliklerine geçildi. Encümene Mahmut Yanık, Sadullah Keleş, Ahmet Özüer, Güzin Taştekin ve Özhan Kurt önerildi. CHP'li Engin Taşdemir muhalefet partisinde encümene üye alınmamasını eleştirdi ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ile beraberindeki partililer meclisi terk etti.
Bugün 15:49 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:11 TSİ
CHP'liler meclisi TERK ETTİ!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında CHP'liler encümene muhalefet partisinden üye alınmamasına tepki olarak meclisi terk etti.
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Yorumlar
(3 )
Kemal - işte AK parti , işte gerçekler. Başkan ister imam olsun ister Docent değişen hiç bir şey yok tek adam , tek düzen. "Demokrasi"mi oda ne ?
Keser döner , sap döner
Oktay - Şahbaz chp ile çok uyumlusun,gözlerim yaşardi.
Hürriyet Adıgüzel - Oktay bey, tek taraflı oluşturulan encümene söylecek bir sözünüz yok mu ? Devlet Bahçeli'nin R.T. Erdoğan'a, Erdoğan'ın Bahçeli'ye ağıza alınmayacak cümleler söyledikten sonra KANKA olmasına bir şey söylemiyorsun da Şahbaz'ın CHP ile uyumunu eleştiriyorsun.
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