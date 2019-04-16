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AKP'den olağanüstü itiraz başvurusu

Seçim sonuçlarına olağanüstü itiraz. AKP'li Yavuz YSK'ya itiraz dilekçesini verecek. AKP, İstanbul'da seçimin iptalini ve yenilenmesini isteyecek.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini saat 15.30'da YSK'ye teslim edeceği bildirildi. AKP'den yapılan açıklamaya göre, partinin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarına olağanüstü itirazda bulunmak üzere hazırladıkları dilekçeyi saat 15.30'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edecek.

TWITTER'DAN DUYURDU

Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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